Von wegen Frühling! Bayern steht wilder Schneesturm bis ins Flachland bevor

Von: Klaus-Maria Mehr

Alle Bayern, die sich schon in Frühlingsgefühlen wiegen, können ab Montag die Winterausrüstung wieder aus dem Keller holen. Ein regelrechter Schneesturm erwartet uns.

München – Im Wald und auf den Wiesen sprießen die ersten Schlüsselblumen und Buschwindröschen, die ersten Laubbäume zeigen ein zartes Grün in den Ästen und die Kirschblüte ist kurz vor dem Start. Dazu erste Temperaturrekorde. Im oberbayerischen Garmisch-Partenkirchen wurde am Samstag (18. März) laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gar die 20-Grad-Marke geknackt. In Regensburg an der Donau wurden am Dienstag (21. März) noch über 18 Grad gemessen. Milde Temperaturen, viel Sonnenschein, kurz: In Bayern zieht der Frühling ein. Doch der macht bald einen harten Rückzieher.

Sturm und reichlich Schnee erwarten uns in Bayern in den kommenden Tagen. © Rolf Poss/Imago

Wetter-Wechsel in Bayern zum Wochenende: Gewitterschauer am Freitag und kühlere Luft

Bereits am Freitag (24. März) wird das Wetter ungemütlicher. Die milde Luft, die in den vergangenen Tage verlässlich aus Südwest strömte, flaut ab. Viel Regen und kühlere Luft kommen mit einem Tief aus dem Norden. Kühle, feuchte Luft prallt auf ein mildes Bayern-Wetter, das bedeutet, die Gewittergefahr steigt. Besonders am Alpenrand in Oberbayern, aber auch in Niederbayern kann es blitzen und donnern.

Bayern-Wetter: Wochenende verläuft stürmisch und es wird immer kälter

Mit Gewittern, viel Regen und Sturmböen startet auch das Wochenende und die Temperaturen fallen rasant. 19 Grad könnte es freitags noch in Niederbayern geben. Samstag und Sonntag erreichen die Höchstwerte vielerorts in Bayern nur noch 9 Grad. In der Nacht auf Montag kommt der Frost.

Schneesturm rollt in der Nacht auf Montag über Bayern – Bibber-Wetter hält lange an

Bis zu minus zwei Grad prognostiziert der DWD bei weiteren Niederschlägen. Die Schneefallgrenze fällt auf 800 Meter in der Nacht auf Montag. Dazu bläst ein stürmischer Westwind. Der DWD warnt vor Schneeverwehungen. Der Schneesturm hält bis in die Morgenstunden an, an den Alpen eventuell auch tagsüber. Glatte Straßen mit Schneeverwehungen drohen am Montag möglicherweise bis nach München. Das könnte deshalb zu besonderen Verkehrsproblemen auf den Straßen führen, weil viele Bayern wegen des Mega-Streiks am Montag aufs Auto ausweichen müssen.

Schnee im Frühling kann Obstbauern gefährlich werden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schneefallgrenze soll im Wochenverlauf noch tiefer sinken

Tagsüber steigen die Temperaturen zwar wieder über den Gefrierpunkt, doch in der Nacht auf Montag soll es nach derzeitiger DWD-Prognose nochmal kälter werden und wieder anhaltend schneien. Im weiteren Wochenverlauf fällt die Schneefallgrenze möglicherweise sogar auf unter 600 Meter.

Statt weißer Kirschblüte bei Biergartenwetter werden uns vielerorts in Bayern weiße Landschaften erwarten. Das alles bei eisig kaltem Sturm. Und: Der Trend verspricht auch in fernerer Zukunft zumindest nach den aktuellen Wettermodellen keinen neuen Frühlingsauftakt.

