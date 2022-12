Wetter-Chaos in Bayern: Friedhöfe gesperrt, „Endlosschlange“ am Flughafen – hier warnt der DWD

Von: Katarina Amtmann

In Bayern ist der Zug- und Flugverkehr wegen des Winterwetters beeinträchtigt, der DWD warnt vor Glätte. © Frederick Mersi/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der Winter hat Bayern erreicht. Am Donnerstagvormittag galt Alarmstufe Rot, der DWD warnt weiter in zahlreichen Kreisen und Städten.

Wetter: Eisregen sorgt für eingeschränkten Zugverkehr.

Eisregen sorgt für eingeschränkten Zugverkehr. Alarmstufe Rot : DWD warnte für den Süden Bayerns.

: DWD warnte für den Süden Bayerns. Dieser Wetter-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 15. Dezember, 10.05 Uhr: Schnee, Glätte und Frost - der Winter ist voll angekommen in Bayern. Am Vormittag galt zunächst eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis. Zahlreiche Kreise und Städte waren von der DWD-Warnung betroffen (siehe Erstmeldung). Alarmstufe Rot ist seit 10 Uhr aber vorbei, trotzdem gelten weiter Warnungen.

In und um München wird weiter vor Glätte gewarnt, in ganz Bayern gelten außerdem Warnungen vor Frost und/oder geringer Glätte. Für den Süden Bayerns - unter anderem München, Passau, Kelheim und am Alpenrand - hat der DWD bereits eine „Vorabinformation Unwetter vor Glatteis“ herausgegeben (Donnerstag, 19 Uhr - Freitag, 6 Uhr). Dazu heißt es: „Ab dem späten Donnerstagabend kommt von Süden her gefrierender Regen mit verbreiteter Glatteisbildung auf. Im Laufe der Nacht zum Freitag geht der Regen von Nordwesten her zunehmend in Schnee über. Durch das verbreitete Glatteis sind Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr möglich.“

München: „Aufgrund des winterlichen Wetters kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr“

Update vom 15. Dezember, 9.53 Uhr: Der Wintereinbruch in Bayern wirkt sich auch auf den Flugverkehr aus, von Endlosschlangen beispielsweise vor dem Lufthansa-Service-Center am Münchner Flughafen war die Rede (siehe Update von 9.10 Uhr) „Aufgrund des winterlichen Wetters kommt es derzeit zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Bitte prüfe deinen Flugstatus oder informiere dich bei deiner Airline über den Status deines Fluges“, schreibt der Airport selbst auf Twitter. Zudem solle mehr Zeit für An- und Abreise eingeplant werden.

Update vom 15. Dezember, 9.30 Uhr: Das Winterwetter in Bayern sorgt für Unfälle auf den Straßen und Einschränkungen im Zug- und Flugverkehr (siehe vorherige Updates). Wegen der Glättegefahr bleiben am Donnerstag auch die städtischen Friedhöfe in München geschlossen. Das teilte das Gesundheitsreferat auf Twitter mit. „Alle geplanten Trauerfeiern und Bestattungen werden durchgeführt. Das Friedhofspersonal holt die Trauergäste am jeweiligen Haupteingang ab. Achten Sie auf sich!“ heißt es weiter.

Schnee und Glätte: Wetter-Chaos auch am Flughafen München

Update vom 15. Dezember, 9.10 Uhr: Am Münchner Flughafen sind die Auswirkungen des Winterwetters ebenfalls zu spüren. Glättebedingt waren rund 150 Flüge gecancelt worden, weitere wurden umgeleitet. BR-Reporterin Birgit Grundner berichtet aktuell von einer „Endlosschlange“ vor dem Lufthansa-Service-Center, laut eines Passagiers sei diese zeitweise auf 180 Meter angewachsen.

„Gefahr für Leib und Leben“: Hier in Bayern herrscht Wetter-Alarmstufe rot

Erstmeldung vom 15. Dezember, 8.39 Uhr: München - Der Winter schlägt in Deutschland voll zu, Bayern steht mit im Fokus. So beschädigte Eisregen am Mittwoch, 14. Dezember, einige Züge von Go Ahead. Der Zugverkehr am Donnerstagmorgen ist deshalb eingeschränkt.

Alarmstufe Rot in Bayern: Wintereinbruch - DWD warnt vor Glätte

Am Donnerstag herrscht weiter Alarmstufe Rot in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis herausgegeben. Diese gilt zwischen 5.30 und 10 Uhr in folgenden Städten und Kreisen:

Kreis Lindau am Bodensee

Kreis Oberallgäu

Kreis Unterallgäu

Stadt Memmingen

Kreis Ostallgäu

Stadt Kaufbeuren

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Weilheim-Schongau

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Starnberg

Kreis und Stadt München

Kreis Ebersberg

Kreis Miesbach

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Traunstein

Kreis Berchtesgadener Land

Wetter-Chaos in Bayern: DWD warnt vor Glätte und gefrierendem Regen

Dazu heißt es: „Es besteht Glättegefahr mit Gefährdungspotenzial durch gefrierenden Regen.“ Der DWD warnt auch vor möglichen Gefahren: „Gefahr für Leib und Leben durch schlagartig gefrierenden Regen. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien und Fahrten vermeiden bzw. Verhalten im Straßenverkehr anpassen; auf Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen/Schließungen einstellen, notfalls Fahrweise anpassen, möglichst volltanken, Decken und warme Getränke mitführen.“

In weiten Teilen Bayerns gilt am Vormittag außerdem eine Warnung vor Frost und leichtem Schneefall. (kam)

