Wetter-Warnung: Schneewalze rollt über ganz Bayern - Dazu kommt Sturm

Eine Schneefront zieht aktuell quer über Bayern. Bereits jetzt fällt in Franken ungewöhnlich viel. Der Deutsche Wetterdienst warnt deutlich.

München - Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee im Laufe des Tages! Das ist die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für ganz Bayern. Bereits seit den frühen Morgenstunden fallen dicke Flocken über Nürnberg*. Dabei bleibt das Nürnberg bekanntlich meist vom tiefen Winter-Wetter* verschont. Dimitrios heißt das Tief, das die weiße Walze über den Freistaat schiebt. Besonders kritisch: Der Schnee* fällt bei deutlichen Minusgraden, teils im zweistelligen Bereich und bleibt deshalb überall liegen.

Schneewalze über Bayern: DWD mit deutlichen Wetter-Warnungen bis in die Nacht

#Schneefront des Tiefs #DIMITRIOS auf dem Vormarsch! Auch der Süden Baden-Württembergs und Bayerns wird in den nächsten Stunden von den #Schneefällen (rot) erfasst. Seien Sie entsprechend vorsichtig! /V pic.twitter.com/SEmTeZcQVt — DWD (@DWD_presse) January 12, 2021

Und die Schneefront zieht weiter über ganz Bayern. Regensburg* hat sie auch schon erreicht. Gegen 11 Uhr sollten die ersten Flocken über München fallen, wie ein aktuelles Wetter-Radarbild von wetteronline.de zeigt.

+ Die Schneelage über Bayern am Dienstagvormittag. © Screenshot/wetteronline.de

Wetter in Bayern: Bis zu 30 Zentimeter Neunschnee am Dienstag - und Sturm

Dementsprechend bunt zeigt sich auch die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes. Eine Warnung* vor leichtem Schneefall liegt für ganz Bayern vor. Ab 800 Metern warnt der DWD zusätzlich vor stärkerem Schneefall mit Schneeverwehungen und bis zu 30 Zentimetern Neuschnee. Die Schneeverwehungen könnten tatsächlich gerade für Autofahrer problematisch werden. Denn neben dem Schneefall warnt der DWD auch vor Sturmböen über 800 Metern und darunter vor Windstößen.

Die Straßen werden also aktuell in ganz Bayern nicht nur glatt und immer glatter, die Schneewehen können Fernstraßen auch in kurzer Zeit ganz verschlucken, gerade in exponierten Lagen.

Wetter in Bayern: Schnee legt am Abend an den Alpen erst so richtig los

Und während es in der Nacht im Norden Bayerns wieder aufhört zu schneien, legt im Süden, vor allem, wo sich die Wolken an den Alpen stauen, das Bayern-Wetter erst so richtig los. Dort schneit es bis zum Mittwochmorgen.

Im Norden und im mittleren Bayern kommt hinzu, dass das Tief Dimitrios auch mildere Luft nach Bayern bringt. Die Folge: Überfrierende Nässe auf den Straßen.

Danach dann flauen die Schneefälle wieder überall ab und es wird wieder frostig kalt. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Dgitial-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Bernd März/dpa-Zentralbild/dpa/wetteronline.de/DWD/Sreenshot