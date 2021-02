Experte über Wetter in Bayern: „So einen krassen Wetterwechsel gibt es sehr selten“

Der Deutsche Wetterdienst warnte in ganz Bayern vor Glatteis. Nach Schnee und Kälte in den letzten Tagen kündigte ein Experte nun ein anderes Wetterextrem an.

Für ganz Bayern lag eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor (siehe Erstmeldung).

Die Warnkarte leuchtet in einigen Kreisen noch orange: Dort droht Glatteis (siehe Update vom 16. Februar, 10.01 Uhr)

Nun steht Deutschland ein extremer Wetterumschwung bevor: An den Alpen kann es über 20 Grad werden (siehe Update vom 16. Februar, 10.01 Uhr).

Update vom 16. Februar, 10.01 Uhr: Bis zehn Uhr am Dienstagvormittag warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) im ganzen Freistaat vor Glatteis. Die Warnkarte war für Bayern komplett orange eingefärbt. Nun wurde die Warnung für viele Teile des Freistaats aufgehoben. Für einige Kreise wurde sie bis elf Uhr verlängert (siehe Foto).

+ Bis Dienstag, 11 Uhr, gilt in den orange markierten Kreisen eine Warnung vor Glatteis. © Screenshot DWD

Jetzt steht Deutschland ein Umschwung bevor. „So einen krassen Wetterwechsel in einem Monat gibt es auch sehr selten“, sagte Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.Met gegenüber wetter.net. Nachdem es in den letzten Tagen sehr kalt und schneereich war, „kommt nun das andere Wetterextrem. Uns erreicht für die Jahreszeit wohl die wärmste Luftmasse, die möglich ist“, so der Experte. Ein richtiges Frühlingshoch mit viel Sonnenschein sei demnach im Anmarsch.

Der Winter ist ab dem Wochenende „abgeschaltet.“ Laut Meteorologe Jung klettern die Temperaturen ab Samstag beziehungsweise Sonntag auf bis zu 15 Grad. Ab Sonntag und zu Beginn der nächsten Woche sind sogar Spitzenwerte von bis zu 20 Grad möglich. „Bei Föhn sind an den Alpen sogar bis zu 22 oder 23 °C nicht ganz ausgeschlossen und das alles in der zweiten Februarhälfte“, so der Experte weiter. Das seien Temperaturen, die man normalerweise erst Anfang oder Mitte April erwarte, nicht ab im „Hochwintermonat Februar“.

Wetter in Bayern: Warnstufe orange - DWD warnt im ganzen Freistaat

Erstmeldung vom 16. Februar, 7.50 Uhr: München - Am Vormittag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) im ganzen Freistaat vor Glatteis: „Aufgrund von gefrierendem Regen oder Sprühregen muss örtlich mit Glatteis gerechnet werden“, heißt es. Die Warnung gilt noch bis Dienstag, zehn Uhr. Bayern ist deshalb auf der DWD-Warnkarte komplett orange eingefärbt. Mancherorts kommt auch noch Frost hinzu, beispielsweise in Nürnberg, Regensburg, Passau und Freising.

Aufgrund der Glätte warnt der DWD vor möglichen Gefahren: „Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Vermeiden Sie Autofahrten!“

+ Der DWD warnt in Bayern vor Glatteis. © Screenshot DWD

Wetter in Bayern: Sturmböen am Alpenrand - DWD warnt

Im Süden Bayerns gilt außerdem eine Warnung* vor Sturmböen. Dazu heißt es: „Es treten oberhalb 1500 m Sturmböen* mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) gerechnet werden.“ Betroffen sind die Kreise Ostallgäu, Oberallgäu, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach, Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land. Die Warnung gilt noch bis zehn Uhr.

Nachdem es am Vormittag vor allem im Süden Bayerns noch zu teilweise gefrierendem Regen und Sprühregen kommt, soll es am Nachmittag fast überall trocken werden. Insbesondere in Schwaben könnte die Sonne scheinen. Der DWD prognostiziert deutliche mildere Temperaturen, drei Grad an den östlichen Mittelgebirgen und elf Grad im westlichen Alpenvorland.

Wetter in Bayern: Erneut Glatteisgefahr im Freistaat

„In der Nacht zum Mittwoch anfangs wechselnd, später wieder zunehmend stark bewölkt und ab Mitternacht von Westen verbreitet Regen. Dabei gebietsweise erneut Glatteisgefahr!“ Das berichtet der DWD. Die Tiefstwerte betragen dann + vier bis - zwei Grad.

In den letzten Tagen war es kalt in Bayern. Viele Menschen im Freistaat wagten sich deshalb auf die gefrorenen Seen. Von den Eisflächen ging aber eine große Gefahr aus, wie die Wasserwacht mitteilte: „Durch den Dauerfrost der vergangenen Wochen haben viele Seen in Bayern eine Eisschicht gebildet, die vielerorts nicht tragfähig sind. Die Eisdecke ist zu dünn und es besteht Einbruch- und damit Lebensgefahr. Die vorhergesagten wärmeren Temperaturen lassen das Eis tauen, was für Laien auf den ersten Blick nicht erkennbar ist.“ (kam) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

