Wetter-Wende in Bayern zum Wochenende: Es wird richtig heiß und trocken – bis zu 36 Grad

Von: Klaus-Maria Mehr

Nach den verheerenden Unwettern der vergangenen Tage stehen Bayern sehr heiße Tage bevor. Bereits am Freitag gelten Hitzewarnungen – doch es wird noch heißer.

München – Langweilig wird es nicht. Das Wetter in Bayern hält auch zum Wochenende neue Extreme bereit. Allerdings nicht in Form von Unwettern, die den Freistaat in den vergangenen Tagen in Atem hielten. Sonntagabend, Montag und Dienstag waren eher Niederbayern und Oberbayern betroffen. Am Donnerstagabend (17. August) wüteten schwere Unwetter in Franken. In Nürnberg wurde der Hauptbahnhof überflutet. In Weißenburg rissen die Fluten Teile der historischen Stadtmauer mit sich. Und das ist die gute Nachricht zum Wochenende: Das Unwetterpotenzial nimmt deutlich ab. Dafür erwarten uns extrem hohe Temperaturen.

Wetter-Wechsel zum Wochenende: Großes Tief nordwestlich von Europa sorgt für heiße Luft aus Süden in Bayern

Hitzewetter in München, hier am Stachus: Der DWD warnt vor einer Hitzewelle für Bayern in den kommenden Tagen. © Imago/DWD

Dafür sorgt ein großes Tief über Nordwesteuropa. Dieses saugt an seinem Rand heiße, trockene Luft aus dem Süden an und bläst diese nach Nordost über Süddeutschland hinweg. Diese sorgt für heißes, klares Hochdruckwetter in Bayern. „Am Samstag greift eine schwache Kaltfront auf den Westen Deutschlands über, davor verstärkt sich der Zustrom der schwülheißen Luft noch“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zur aktuellen Prognose. Bayern hat davon allerdings wenig, wird eher noch stärker mit jener „schwülheißen“ Luft versorgt. Das führt zu Spitzenwerten von bis zu 36 Grad in Teilen des Freistaats am Samstag. Freitag und Sonntag sollen mindestens 35 Grad erreicht werden. Am Montag wird es nicht viel kühler.

Wochenend-Wetter in Bayern: Die Region Schwaben und Augsburg

In Augsburg werden laut DWD Höchsttemperaturen von mindestens bis zu 34 Grad am Samstag erwartet. Im Allgäu werden immerhin noch 32 Grad erreicht. Dabei bleibt es bis auf wenige Quellwolken trocken und klar. Immerhin in der Nacht nimmt die Hitze ab. Tiefstwerte: 16 bis 13 Grad.

Heißes Franken: Die Region Mittelfranken und Nürnberg

In Nürnberg und Umland rechnet der DWD sogar mit bis zu 35 Grad am Samstagnachmittag und auch in der Nacht kühlt es nur auf minimal 19 Grad ab. Dazu wolkenloser Himmel und viel Sonne. Auch Sonntag und Montag werden immer noch 34 Grad erreicht.

Wochenend-Wetter in Oberbayern und München

In München werden noch 33 Grad am Samstagnachmittag erreicht. Die Höchsttemperatur auf dem Hohen Peißenberg nahe Weilheim liegt auch noch bei 30 Grad. Auf der Zugspitze werden bis zu 12 Grad erreicht. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 16 Grad bei München und 21 Grad im Voralpenland. Anders als im Norden Bayerns gehen in Oberbayern die Temperaturen auch Sonntag und Montag kaum bis gar nicht zurück.

Schwitzen im Donautal: Wochenend-Wetter für Regensburg und Umgebung

Auch in Regensburg soll die 35-Grad-Marke am Samstag geknackt werden. Weiden erreicht bis zu 33 Grad. Die Tiefstwerte liegen bei 15 Grad in Regensburg und Weiden, am Großen Arber bei 16 Grad. Die darauffolgenden Tage bleibt es ähnlich heiß.