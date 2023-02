Radikaler Wetter-Wechsel in Bayern steht bevor – Meteorologe mit Grusel-Aussicht auf den Sommer

Von: Felix Herz

Das Wetter in Bayern steht vor einem heftigen Umschwung. Mit der winterlichen Kälte ist es demnach bald vorbei. Eine Prognose gibt es auch für den Sommer.

München – Derzeit ist es noch bitterkalt in Bayern. Das liegt an drei Hochs, die dem Freistaat einerseits schönen, blauen Himmel bescheren – aber eben auch winterlich-tiefe Temperaturen. Damit dürfte aber schon bald wieder Schluss sein – zumindest, wenn es nach den aktuellen Wetter-Vorhersagen geht.

Wetter in Bayern vor radikalem Umschwung: Warmer Valentinstag

In der Pressemitteilung von wetter.net vom Mittwoch, 8. Februar, erklärt Meteorologe Dominik Jung mit Blick auf die kommende Februar-Woche: „Wir bekommen milde Luftmassen. Kommenden Montag und am Valentinstag sind verbreitet mehr als 10 Grad drin.“ Bis es so weit ist, drohen aber noch ein paar Kälte-Nächte. Auf YouTube erklärt Jung im wetternet-Video, dass in der Nacht von Mittwoch, 8. Februar, auf Donnerstag recht deftige Minusgrade drohen, bis zu minus 17 Grad sind in der Alpenregion möglich, im Norden des Freistaats sind minus 15 Grad vorhergesagt.

Danach geht es langsam, aber stetig bergauf. Mit jedem Tag wird es etwas wärmer. In kleinen Schritten steigen die Temperaturen bis Montag, 13. Februar, auf rund neun Grad in ganz Bayern. Zwischen Dienstag, 14. Februar, und Donnerstag, 16. Februar, sind dann sogar Temperaturen im zweistelligen Plus-Bereich möglich. Richtung übernächstes Wochenende, 17. bis 19. Februar, sinken die Temperaturen dann wieder leicht, bleiben aber im höheren einstelligen Rahmen.

„2023 ein weiterer Hitzesommer“: Meteorologe mit bedrohlicher Jahresprognose

Am Ende, so prophezeit es Jung, wird auch der Februar wärmer als das vergleichende Klimamittel ausfallen und den sowieso schon zu warmen Winter abschließen. Denn Stand jetzt ist kein Winter-Comeback im März in Sicht. Beim Blick auf den Sommer setzt sich dieser Wärme-Trend weiter fort. „Heftige Prognose! Der Zeitraum Juni bis August 2023 soll rund 1 bis 2 Grad wärmer ausfallen als der NEUE Vergleichszeitraum der Jahre 1991 bis 2020“, heißt es in der wetternet-Pressemitteilung.

Und dieser neue Vergleichszeitraum sei ja bereits ein bis zwei Grad wärmer als normal. „Das wäre dann erneut einer der wärmsten Sommer sein Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Deutschland droht damit 2023 ein weiterer Hitzesommer“, erklärt Diplom-Meteorologe und Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, Dominik Jung abschließend. Eine Aussicht, die auch der Wissenschaftler Prof. Dr. Harald Lesch im Söder-Podcast im Hinblick auf das El Niño-Jahr andeutete. (fhz)

