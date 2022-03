Rot-gelber Himmel über Bayern: Seltenes Wetter-Phänomen heute besonders stark

Von: Tanja Kipke

In vielen Regionen Bayerns ist in den kommenden Tagen ein Wetterphänomen zu beobachten. Der Himmel färbt sich durch Saharastaub rötlich-braun.

München - Rötlich-gelbes Licht strahlt momentan vom Münchner Himmel herab. Der Grund: Saharastaub aus Afrika zieht über den Freistaat hinweg*. Südwestwinde tragen den Staub aus der Wüste nach Nieder- und Oberbayern. Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag sagte, werde vor allem am Mittwochmittag mit einer starken rötlich-gelben Verfärbung des Himmels gerechnet. In München scheint der Staub schon am Dienstag angekommen zu sein.

Den ganzen Tag liegt heute bereits jede Menge des Saharastaubs in der Luft. Aber erst gegen 19 Uhr abends soll der Höhepunkt erreicht sein. Und auch morgen soll die Konzentration an Staub in der Luft noch sehr hoch sein: 2000 Mikrogramm pro Quadratmeter Luftsäule - normal wären es 500 bis 1000 Mikrogramm.

Wetterphänomen in Bayern: Saharastaub lässt den Himmel leuchten - Blutregen kommt

Am Mittwoch soll es dann durch leichte Niederschläge auch zu „Blutregen“ kommen, wobei der Wüstensand ausgewaschen wird. Das herabfallende Wasser färbe sich dann bräunlich. Beispielsweise auf Autos oder Gartenmöbeln kann der Sand sichtbar werden.

Sahara-Staub färbt das Licht über den Allgäuer Alpen in einen ungewohnten Gelbton. © Jan Eifert/Imago

„Dies sei nichts Ungewöhnliches um diese Zeit“, ordnete der Wetter-Experte des DWD ein. Dabei wird bei Tiefdruckgebieten über Nordafrika Wüstensand aufgewirbelt und in höheren Luftschichten rund um die Welt getragen. Diese Winde erreichen vor allem im Frühjahr und Sommer Deutschland.

Saharastaub ist wichtig für die Natur

Für die Natur sei der Wüstenstaub teilweise sogar dringend erforderlich, wie der DWD weiter erklärt. Denn die aufgewirbelten Mineralstaubpartikel würden zum einen Phytoplankton im Atlantischen Ozean, zum anderen auch die Regenwaldböden am Amazonas mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Außerdem helfe er, die Strände in der Karibik zu erneuern. (tkip/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA