Wetterwechsel steht an: Erst Frühling, aber dann ...

München - Der Frühling beginnt am kommenden Montag ganz offiziell - doch schon davor steht ein Wetterwechsel an. Immerhin: Donnerstag und Freitag wird es nochmal richtig sonnig.

Ein Hoch auf „Kathrin“: So heißt das Wetterphänomen, das sich direkt über Deutschland legt und Donnerstag und Freitag Bayern und München laut wetter.com jede Menge Sonne beschert. Wer also etwas in der Natur unternehmen will, der sollte den schönsten Tag der Woche nutzen.

Für Donnerstag sind in München 13 Grad vorhergesagt, für Freitag sogar bis zu 17, zum Wochenende dann sieben bis acht. Das Genusswetter hält nicht lange an: „Es wird wechselhafter und windig. Auch die Temperaturen gehen wieder nach unten“, sagt der Wiesbadener Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.

Ab Freitag: Azorenhoch Kathrin verlässt Bayern

Das Azorenhoch Kathrin zieht zum Wochenende langsam ab, aus Nordwesten kommen viele Wolken mit Regen. „Wir müssen uns wohl oder übel damit abfinden, dass es nach ein paar schönen Frühlingstagen erstmal wieder wechselhaft und unbeständig wird. Wann sich wieder ein stabiles Frühlingshoch etablieren kann, ist der derzeit unsicher“ erklärt Jung. Für München prophezeit wetterdienst.de für vier der nächsten zehn Tage Regen. Die Temperaturen pendeln zwischen 2 und 17 Grad.

