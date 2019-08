Wetterwechsel sind gefährlich - gesundheitliche Risiken nehmen zu

Das Wetter verlangt uns in diesem Sommer alles ab. Extreme Wetterwechsel beeinflussen unsere Gesundheit, verursachen körperliche Beschwerden, Schlaganfall und Herzinfarktrisiko steigen.

München - Nach der brütenden Hitze im Juli mit Temperaturen von bis zu 37 Grad, fiel das Thermometer Ende des Monats auf 15 Grad! Seither hangeln wir uns durch schwülwarme Tage mit Temperaturunterschieden von über zehn Grad binnen 24 Stunden.

Nach einem heißen Sonntag soll es in den nächsten drei Tagen wieder merklich abkühlen. Die Achterbahn der Temperaturen schlägt vielen aufs Gemüt. Ja, der Wetterumschwung kann sogar aufs Herz gehen! Lesen Sie hier, was der Jojo-Sommer mit uns macht und wie Sie sich am besten gegen Wetterkapriolen wappnen können. Das Wetter beeinflusst Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesundheit

+ Professor Andreas Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Freiburg. © privat des Menschen auf vielfältige Weise. „Je schneller das Wetter wechselt, umso länger dauert es, bis sich der Mensch anpasst“, sagt Professor Andreas Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Freiburg. Doch nicht jeder sei gleich anfällig: Während die einen bei einem Temperatursturz schlapp sind oder mit Kopfweh zu kämpfen haben, zeigen andere keinerlei Beschwerden. Der Medizin-Meteorologe unterscheidet deshalb drei Wettertypen.

Wetter: Die Reagierenden

„Zwar reagiert jeder Mensch auf einen Wetterumschwung, weil unser vegetatives Nervensystem beeinflusst wird. Zum Beispiel schwitzen wir im Sommer und frieren im Winter.“ Doch die Wetterreagierenden spüren keine Beeinträchtigung durch den Wetterwechsel.

Wetter: Die Empfindlichen

Anders ist es bei den Wetterempfindlichen. „Dazu zählen Menschen, die beispielsweise eine Operation hatten und bei einem Wetterumschwung stärkere Schmerzen an den behandelten Gelenken oder Körperteilen spüren. Oft machen sich diese Schmerzen schon einige Tage vor dem Wetterwechsel bemerkbar.“

Die Wetterfühligen

Dann gibt es noch die Wetterfühligen. Ihnen macht der Wetterwechsel richtig zu schaffen. Typische Beschwerden sind zum Beispiel Knochenschmerzen, Migräne- und Kopfwehattacken, Kreislaufbeschwerden und Schlafstörungen (siehe unten). Und: „Chronische Beschwerden und Leiden wie Rheuma, Asthma oder Migräne können sich bei einem Wetterwechsel verschlimmern“, so Matzarakis.

Wetter: Ein Tiefdruckgebiet ist am schlimmsten

Laut einer repräsentativen Studie des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bezeichnet sich jeder zweite Deutsche als wetterfühlig. Doch welche Wetterlagen sind für Betroffene besonders kritisch? Und wann können sie unbesorgt ihren Tag planen, ohne große Angst vor einer Kopfwehattacke oder Kreislaufbeschwerden haben zu müssen? Der DWD stellt auf seiner Website www.dwd.de schon lange ein Biowetter (Beziehungen zwischen Wetter und Gesundheit) zusammen und definiert dabei mehrere Wetterlagen.

Optimal: Hochdruckgebiete

„Die Wetterlage mit den wenigsten Symptomen sind Hochdruckgebiete und Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad“, sagt Professor Matzarakis. Hochdruckgebiete sorgen dafür, dass sich die Wolken verziehen und die Sonne rauskommt.

Belastend: Tiefdruckgebiete

„Die meisten negativen Symptome zeigen sich bei Tiefdruckgebieten“, erklärt Matzarakis. Auch ein Wechsel von warm zu kalt oder andersherum ist für Wetterfühlige meist nicht ohne. Körperliche Beschwerden inklusive. Dabei lassen sich von Wetterlage zu Wetterlage typische, immer wieder auftretende Symptome erkennen.

Heimtückisch: Warmfront

Besonders heimtückisch ist ein anrückendes Tief, die sogenannte „warmluftadvektive Tiefvorderseite“. Die hat meist nicht nur tagelangen Regen, sondern vor allem Beschwerden wie Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörungen, Thrombosen, Phantomschmerzen bis hin zu Asthma im Gepäck. Sogar das Herzinfarktrisiko nimmt zu.

Warm einpacken: Kaltfront

Nach der Warmfront kommt die Kaltfront, hier sollten Sie sich warm einpacken. Denn diese Kombination führt sehr oft zu Gewitter, und die Temperaturen fallen in den Keller. Besonders häufig treten dabei Kopfschmerzen, Blutdruck- und Herzprobleme, Asthma oder chronische Bronchitis auf.

Diese Symptome ernst nehmen!

allgemeines Unwohlsein

Kopfschmerzen/Migräne

Schlafstörungen

Abgeschlagenheit

Schwindel

Nervosität

depressive Stimmung

Konzentrationsstörungen

Phantomschmerzen, zum Beispiel an Narben

Thrombose

Herzprobleme

Atemwegsprobleme, Asthma

Blutdruckprobleme

Wetter-Wechsel: So können Sie sich schützen

▶ Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte, indem sie täglich 30 bis 45 Minuten im Freien verbringen.

▶ Um die Blutgefäße zu trainieren und den Organismus zu stärken, helfen Kneipp-Anwendungen und Wechselduschen.

▶ Gehen Sie in die Sauna: Schon ein Besuch pro Woche stärkt das Immunsystem und das Herz-Kreislauf-System.

▶ Bei der Ernährung sollten Sie der Hormonproduktion zuliebe zudem auf viel Frischkost wie Obst und Gemüse setzen – und dafür weniger Fleisch essen.

▶ Vermeiden Sie Klimaanlagen: Wer ständig künstlichen Temperaturausgleich nutzt, reagiert auf Klimareize immer empfindlicher. Deshalb sollte man die Klimaanlage auslassen, wann immer es geht, zum Beispiel im Auto.

▶ Führen Sie Tagebuch. Wer sein kritisches Wetter kennt, kann planen und sich an manchen Tagen schonen.

▶ Setzen Sie auf Pflanzenkraft: Die ätherischen Öle in der Klostermelisse helfen nachweislich bei typischen wetterbedingten Symptomen wie Müdigkeit, Kopfweh und Schlafstörungen.

So wird die Wetterwoche für Betroffene

Datum Herzinfarktrisiko Schlaganfallrisiko Montag, 12. August leicht erhöht erhöht Dienstag, 13. August gering leicht erhöht Mittwoch, 14. August normal normal Donnerstag, 15. August normal normal Freitag, 16. August leicht erhöht leicht erhöht Samstag, 17. August erhöht erhöht Sonntag, 18. August leicht erhöht leicht erhöht

Quelle: Quelle: Donnerwetter.de

Daniela Schmitt