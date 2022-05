So kam die Pizza nach Bayern

Von: Johannes Welte

1952 eröffnete Nicolino di Camillo in der Würzburger Elefantengasse das Sabbie de Capri © wuerzburgwiki.de

Würzburg lag noch in Trümmern, und italienische Kost war in der Bischofsstadt am Main noch unbekannt, als im Frühjahr 1952 ein junger Italiener eine Pizzeria in der Elefantengasse eröffnete – die erste in ganz Deutschland! Jetzt wurde im „Capri und Blaue Grotte“ der 70. Geburtstag gefeiert.

„Kein Mensch hat damals gewusst, was Pizza eigentlich ist, inklusive mir“, erinnert sich Janina di Camillo in einem Interview mit der Main-Post. Die gebürtige Würzburgerin, die damals mit Nachnamen Schmitt hieß, lernte ihren Ehemann Nicolino in der Oper in Nürnberg kennen, wo sie als eine Balletttänzerin engagiert war. Der Italiener aus den Abbruzzen war am Kriegsende mit amerikanischen Soldaten mitgezogen und in Nürnberg gelandet, wo er sie bekochte.



„Die amerikanischen Soldaten kannten die Pizza schon aus Chicago“, erklärt Gunther Hirschfelder, Professor am Lehrstuhl für Vergleichende Kulturwissenschaften an der Universität Regensburg. Also buk Nick, wie die GIs Nicolino nannten, bald Pizza für sie.



Seiner geliebten Janina zuliebe zog er im Frühjahr 1952 nach Würzburg, wo das Paar das Uffenheimer Bräu­stüble pachtete, das den Krieg unbeschadet überstanden hatte. Es wurde in das Sabbia di Capri umbenannt (Strand von Capri), jeder sagte einfach Capri. „Das konnten jeder aussprechen,“ erinnert sich Janina di Camillo. Auch in Würzburg kamen erst die Amerikaner zum Essen, bald entdeckten die Einheimischen die Pizza ebenfalls für sich. Und im Keller wurde die blaue Grotte von Capri nachgebaut.



Die blaue Grotte im Keller des Capri © Schraut/facebook

Vor sieben Jahren starb Nicolino di Camillo mit 93 Jahren. Das Capri hatte sein Bruder weitergeführt, die Pächtern wechselten mehrfach. Im August 2021 hat dann der junge Würzburger Dominik Schraut das Capri mit seiner Partnerin Ruth Lopez gepachtet. „Das Lokal und dessen Geschichte hat mir sehr gefallen“, so der Franke, dessen Lebensgefährtin aus Spanien stammt.

Schraut steht selbst am Pizzaofen: „Teigfladen haben in Franken als Zwiebelkuchen auch Tradition“, meint er dazu. Mit den neuen Pächtern wurde das kulinarische Angebot aber erweitert. So gibt es jetzt auch spanische Gusiantes con Jamón – Röstkartoffeln mit Erbsen, Zwiebeln und Serranoschinken. Oder es wird fränkisch-italienisch experimentiert – etwa mit Blutwurst-Ravioli an Silvanersauce mit Trauben und Walnüssen. Das schmeckt übrigens auch der Gründerin Jania di Camillo. Schraut zur tz: „Sie kommt regelmäßig bei uns zum Essen vorbei.“ Johannes Welte