Wieder zahlreiche Bergwacht-Einsätze: Urlauberinnen aus NRW und Sachsen in Not

Von: Felix Herz

Die Bergwacht des Bayerischen Roten Kreuzes musste in den vergangenen Tagen wieder zahlreiche Einsätze im Süden Bayerns durchführen, weil Wanderer Hilfe benötigten oder in Not waren. © Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Berchtesgadener Land

Bei fabelhaftem Wetter mussten in den vergangenen Tagen wieder zahlreiche Wanderer vom BRK gerettet werden. Oft kam dabei ein Hubschrauber zum Einsatz.

Berchtesgaden – Am Dienstag, 20. Juni, informierte der Kreisverband Berchtesgadener Land des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) per Pressemitteilung über die Einsätze rund ums Wochenende. Und davon gab es so einige: Bei gutem Wetter und dementsprechend zahlreichen Urlaubern sei man „vermehrt gefordert“ gewesen, wobei „die Ehrenamtlichen allein am Sonntag zu fünf teilweise zeitgleichen Notfällen ausrücken mussten“, heißt es in der Mitteilung.

Zwei Urlauberinnen aus NRW in Not: Rettung zum Boot

Bei einem Fall am späten Sonntagabend, 18. Juni, benötigten zwei 29-jährige Urlauberinnen aus Nordrhein-Westfalen Hilfe. Gegen 20.45 Uhr hatten sie sich am steilen Ostufer des Königssees verstiegen. Für die Retter war es anschließend kein Leichtes, die Frauen zu finden: „Aufgrund ungenauer Ortsangaben mussten die Retter die Einsatzstelle bei der sogenannten Prinzregententafel erst suchen“, heißt es.

Als man sie schließlich fand, wurden die Bergsteigerinnen gesichert und zum Wasserwachtboot im See abgeseilt. Mit diesem ging es dann zurück zur Seelände. Der Einsatz dauerte bis kurz nach 22 Uhr.

Sächsin ist erschöpft und verletzt: Einsatz am Watzmann

Fast zur gleichen Zeit wie die Urlauberinnen aus NRW war eine Frau aus Sachsen in Not. Die 28-jährige Frau war „leicht verletzt und erschöpft“ und brauchte im Watzmann-Südspitz-Abstieg Hilfe. Per Hubschrauber wurden gegen 20.30 Uhr ein Berchtesgadener Bergretter und der Heli-Notarzt direkt zur Einsatzstelle oberhalb des Goldbründls geflogen und mit der Seilwinde abgesetzt.

„Einsatzkräfte versorgten die junge Frau, die dann im Rettungssitz mit der Winde aufgenommen und in Schneewinkl an eine Rettungswagen-Besatzung des Berchtesgadener Roten Kreuzes zum Weitertransport in die Kreisklinik Bad Reichenhall übergeben wurde“, heißt es im BRK-Bericht.

In der Mitteilung des Kreisverbandes Berchtesgadener Land ist noch von zahlreichen weiteren Einsätzen die Rede. Unter anderem musste eine 33-jährige Frau, die „am kurzen Seil frei in der Wand“ an der Abseilpiste in der Göll-Westwand hing, gerettet werden. Außerdem musste ein Klettersteiggeher von der Hängebrücke im Grünstein-Klettersteig gerettet werden – er hatte sich an Kopf und Hand verletzt. (fhz)

