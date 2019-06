Aggressiver Hund attackiert anderen Hund und dessen Besitzer - mit tragischen Folgen

Ein aggressiver Hund hat in Wiesenbach (Landkreis Günzburg) einen anderen Hund und dessen Besitzer angegriffen - der Zwischenfall nahm ein tragisches Ende.

Wiesenbach - Ein Hund hat in Schwaben einen anderen Hund totgebissen und dessen Besitzer verletzt. Das Tier sei aus einem Grundstück in Wiesenbach (Landkreis Günzburg) herausgesprungen und habe den 37-jährigen Halter und dessen Hund unvermittelt angegriffen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Wiesenbach: Besitzer versucht erfolglos aggressiven Hund zurückzuhalten

Erfolglos versuchte der Besitzer des aggressiven Hundes sein Tier bei dem Vorfalls vom Montag mit Abwehrspray zurückzuhalten und traf dabei auch den Spaziergänger. Dieser wurde mit mehreren Bisswunden in ein Krankenhaus gebracht. Sein Hund starb noch am Ort des Geschehens. Der Besitzer des aggressiven Hundes muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten.

