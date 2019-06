Aggressiver Hund attackiert anderen Hund und Herrchen - mit tragischem Ende

Und die nächsten Vorfälle stehen schon in der Pipeline. Ein Nachbar ohne jeglich Hundeerfahrung hat sich gerade einen Jagd-Gebrauchshund zugelegt, weil so stylisch ... In jeden Hundebuch steht bei der Rasse "NIX FÜR ANFÄNGER", aber sooo stylisch ... :-(

Und was ist jetzt mit dem aggressiven Hund? Durfte sein Besitzer ihn einfach behalten? In anderen Medien steht: "Die zuständige Gemeinde wurde als Sicherheitsbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und prüft Auflagen gegen den Hundehalter." --- Auflagen?! Wie was, den Zaun höher machen? Also wirklich, jemand der seinen Hund nicht im Griff hat, sollte keinen mehr halten dürfen. Interessant wäre auch, die Rasse des aggressiven Hundes zu erfahren. Und seine Vorgeschichte. Ist es das erste Mal, dass er jemanden angegriffen hat? Was sagen die Nachbarn dazu, ist er schon vorher durch sehr territoriales Verhalten aufgefallen?

Eine meiner Nachbarinnen hat sich vor kurzem einen großen Hund angeschafft, der sich regelmässig wild bellend an den Zaun schmeisst (mit seinem ganzen Körpergewicht), wenn jemand vorbeigeht. Der Zaun ist recht niedrig, und die Nachbarin macht keine Anstalten, ihn zurückzurufen, auch wenn sie im Hof dabeisteht. Ich habe ihr schon gesagt, so geht das nicht, den müssen Sie noch erziehen, aber sie hat mich nur verständnislos angesehen. Seither wechsle ich die Strassenseite, wenn ich an ihrem Haus vorbeigehe. Sicher ist sicher.