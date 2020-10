Folgenschwerer Auffahrunfall auf der A3: Drei Männer in Transporter eingeklemmt

Weil der Fahrer eines Kleintransporters ein Stauende zu spät sah, kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw. Dabei wurden die Insassen des Wagens eingeklemmt.

Auf der A3 in Unterfranken bildete sich aufgrund eines Auffahrunfalls am Montag ein langer Stau.

Drei Männer wurden dabei schwer verletzt.

Die Fahrbahn war mehrere Stunden komplett gesperrt.

Wiesentheid - Für mehrere Stunden ging gar nichts mehr auf der A3 bei Wiesentheid (Landkreis Kitzingen). In Fahrtrichtung Würzburg - einige Kilometer hinter der Anschlussstelle Geiselwind - staute es sich. Ein Fahrer eines Kleintransporters sah das Stauende jedoch zu spät und krachte mit voller Wucht in das Heck eines Lkw.

Unfall auf der A 3: Insassen des Kleintransporters wurden im Fahrzeug eingeklemmt

Am Montagmorgen (5. Oktober) gegen 7.45 Uhr ereignete sich auf der A3 in Richtung Würzburg der Unfall. Aufgrund des Berufsverkehrs war es zu einem Stau auf der Autobahn gekommen. Der Fahrer eines Mercedes Sprinters sah das Stauende zu spät und knallte mit seinem Fahrzeug in das Heck eines Lkw. Dabei wurde die Front des Kleintransporters so stark eingedrückt, dass die drei Insassen eingeklemmt wurden, wie infranken.de berichtet.

+ Ein Auffahrunfall auf der A 3 hatte eine Vollsperrung und lange Staus zur Folge. © NEWS5 / Höfig

Die drei Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Doch bevor sie von den eintreffenden Rettungskräften medizinisch versorgt werden konnten, musste die Feuerwehr an den Transporter ran. Sie schnitten die Unfallopfer aus der völlig deformierten Front des Fahrzeugs. Die Rettungsdienste brachten die drei Männer - die aufgrund ihres ausländischen Kennzeichens nicht aus der Gegend zu stammen scheinen - umgehend in nahegelegene Kliniken.

Unfall auf der A 3: Stundenlange Sperrung der Autobahn

Nach dem gewaltigen Aufprall glich die Fahrbahn der A3 einem Trümmerfeld. Die Autobahnmeisterei hatte alle Hände voll zu tun, die Unfallstelle zu säubern. Dafür wurde die Autobahn komplett gesperrt. Erst im Laufe des Vormittags konnte der linke Fahrstreifen für den Verkehr geöffnet werden. Laut Polizei bildete sich jedoch aufgrund des starken Berufsverkehrs ein langer Stau, der noch bis weit über die Anschlussstelle Geiselwind (etwa 15 Kilometer) hinausreichte.

An dem Einsatz waren etwa 30 bis 40 Feuerwehrleute, ein Notarztwagen und mehrere Rettungswagen beteiligt. Auch zwei Hubschrauber waren am Einsatzort. Erst ab 12 Uhr konnte dann die Autobahn wieder freigegeben werden. (tel)

