Kinder drängen nah an Schulbus - dann kommt es zum Unglück: Bub (12) schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 12-jähriger Schuljunge aus Wiesentheid. Die Kinder drängten nah an einen Schulbus, dann kam es zum Unglück.

In Wiesentheid wartete ein 12-jähriger Junge auf den Schulbus.

Als der Bus sich näherte, fuhr er dem Schüler über die Füße.

Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Wiesentheid - Am Dienstagmorgen kam es in Wiesentheid zu einem schlimmen Unfall. Gegen 8.42 Uhr fuhr ein Schulbus einem Jungen in Wiesentheid über die Füße, wobei er schwer verletzt wurde. Mit einer Gruppe von anderen Schulkindern wartete er an der Bushaltestelle Nikolaus-Fey-Straße.

Bus rollt Kind über die Füße: Fahrer fuhr nur Schrittgeschwindigkeit

Der Bus näherte sich langsam. Laut Bericht der Polizeiinspektion Kitzingen fuhr der 39-jährige Busfahrer mit seinem 18 Meter langen Gelenkbus in Schrittgeschwindigkeit an die Haltestelle heran. Diese befindet sich an einem Wendeplatz. Damit der Fahrer die Kinder durch die vordere rechte Seitentüre einsteigen lassen konnte, fuhr er geradeaus.

Schulbusunfall in Wiesentheid: Kinder standen besonders nah am Bus

Dann passierte das Unglück. Die ungeduldigen Kinder drängten schon vor die eigentliche Absperrung, hinter der sie zu warten hatten und gelangten so gefährlich nahe an den Schulbus. Dabei erwischte der Bus den 12-jährigen Jungen, der besonders dicht an dem Bus stand. Mit den Vorderreifen fuhr der Fahrer dem Schüler über beide Füße, so die Polizei weiter.

Nach Unglück: Kind wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Daraufhin wurde ein Notarzt und Rettungssanitäter gerufen, die den verletzten Jungen am Unfallort behandelten. Wegen der Schwere seiner Verletzungen, wurde der Schüler mit einem Rettungshelikopter ins das Uniklinikum Würzburg geflogen. Dort wurde er sofort ärztlich behandelt, berichtet die Polizei.

Bus fährt Kind über Füße: Sachverständiger soll Unfallgeschehen klären

Um das genaue Unfallgeschehen zu klären, schaltete die Staatsanwaltschaft Würzburg einen Sachverständigen ein.

