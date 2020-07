Drama auf Bundesstraße: 40-Tonner prallt auf Kleintransporter - Fahrer tot aus Wrack geborgen

Ein tödlicher Unfall passierte auf einer bayerischen Bundesstraße. Ein 40-Tonner krachte an einer roten Baustellen-Ampel in einen Kleintransporter.

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich auf einer Bundesstraße bei Wiesentheid.

Ein 40 Tonnen schwerer Lkw krachte in einen Kleintransporter.

Der Fahrer des Transporters verstarb noch an der Unfallstelle.

Update, 16.22 Uhr: Wie die Polizei nun mitteilt, handelt es sich bei dem noch an der Unfall verstorbenen Fahrer des Kleintransporters um einen 46-jährigen Mann.

Da aus den Fahrzeugen größere Mengen Diesel ausliefen, wurde das Erdreich an der Unfallstelle ausgetauscht. Die B286 war in beiden Fahrtrichtungen stundenlang gesperrt.

Erstmeldung vom 21. Juli, 11.31 Uhr:

Wiesentheid - Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 286 bei Wiesentheid im Landkreis Kitzingen ist der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann am Dienstagvormittag (21. Juli) an einer roten Baustellenampel gewartet, als von hinten ein 40-Tonner in sein Auto krachte.

Der Aufprall war offenbar so heftig, dass der 40-Tonner ersten Angaben zufolge noch auf einen vor ihm an der Ampel stehenden VW geschoben wurde. Zeitgleich fuhr auch noch ein zweiter Lastwagen, der mit einem Mähdrescher beladen war, von hinten auf den Kleintransporter auf. Der Kleintransporter wurde darauf zwischen den beiden Lastwagen regelrecht eingeklemmt.

+ Bei dem schweren Unfall auf der Bundesstraße 286 kam der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben. © NEWS5 / NEWS5 / Höfig

„Der Kleintransporter kippte um, der Fahrer wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle“, bestätigte ein Sprecher der Polizei.

Wiesentheid in Bayern: 40-Tonner kracht in Kleintransporter - Jede Hilfe kommt zu spät

Für den Fahrer des Kleintransporters kam jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte konnten ihn nur noch tot aus dem komplett demolierten Fahrzeug bergen.

Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die B286 wurde zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. (nema mit dpa)

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer aktuell auf Merkur.de