Motorradfahrer prallt gegen Verkehrsschild - Jede Hilfe kommt zu spät

27-jähriger Motorradfahrer verliert wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Bike und prallt gegen ein Verkehrsschild. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Wiesenttal - Mit seinem Motorrad ist ein Mann in Oberfranken gegen ein Verkehrszeichen geprallt und an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Der 27-jährige Biker verlor am Freitag vermutlich wegen eines Fahrfehlers in einer Kurve bei Wiesenttal (Landkreis Forchheim) die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen das Verkehrszeichen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann aus Frankfurt am Main blieb in einem Feld liegen und starb noch an der Unfallstelle.

