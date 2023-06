Betrunkener Autofahrer wegen versuchten Mordes angeklagt – laut Aussage hielt er den Aufprall für Wild

Mit 1,5 Promille setzte sich ein 26-Jähriger nach einem Volksfestbesuch hinters Steuer und überfährt einen Freund. Vor Gericht gibt er nun an, den Aufprall für einen Wildunfall gehalten zu haben. (Symbolbild) © CHROMORANGE / Imago

Zwei Freunde trinken, dann überfährt der eine den anderen. Vor Gericht sagt der Angeklagte nun, er habe das Ganze für einen Wildunfall gehalten.

Traunstein – Vor dem Landgericht Traunstein wird derzeit ein komplizierter Fall verhandelt. Ein 26-Jähriger ist wegen versuchten Mordes mit Fahrerflucht angeklagt – im Juli des vergangenen Jahres habe er sich betrunken ans Steuer seines Autos gesetzt und einen Spaziergänger überfahren. Am Donnerstag, 1. Juni, verteidigte er sich nun.

Freunde trinken zusammen auf Volksfest – dann fährt der eine den anderen um

Folgendes hat sich im Juli 2022 im Landkreis Mühldorf am Inn zugetragen: Zwei Freunde hatten ein Volksfest in Ampfing besucht, dort reichlich getrunken. Anschließend setzte sich einer der beiden, ein 26-jähriger Landwirt, in sein Auto. Mit etwa 1,5 Promille fuhr er dann auf dem Heimweg seinen Freund, der zu Fuß nach Hause wollte, an.

Der Mann wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb schwer verletzt am Rand der Straße liegen. Der 26-Jährige soll weitergefahren und laut Anklage keine Hilfe geleistet haben, um seine Alkoholfahrt zu vertuschen.

Unfall in Bayern – betrunkener Autofahrer soll Fußgänger für Wild gehalten haben

Vor dem Gericht in Traunstein musste sich der 26-jährige Landwirt nun für den Unfall verantworten. Über seinen Verteidiger ließ er allerdings ausrichten, dass er nach dem Unfall gedacht habe, dass er ein Reh angefahren habe.

Für das Unfallopfer kam die Rettung eine Viertelstunde später. Den Ermittlungen zufolge fand eine Autofahrerin den schwer Verletzten am Straßenrand und holte Hilfe. So konnte das Leben des Mannes gerettet werden. Das Urteil in dem Prozess ist für den 29. Juni geplant. (fhz)

