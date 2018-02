Tödlicher Schießunfall mit Panzerfaust: Opfer handelte wohl fahrlässig

Was mich wundert: Was hat ein Soldat HINTER einem Panzerfaust-Schützen überhaupt zu suchen? Als ich in Wildflecken war und Panzerfaust geschossen habe, war hinter dem Gefechtsstand ein Sicherheitsbereich von 150 Meter. Das Areal hab ich noch so in Erinnerung: Es gibt einen Weg, leicht bergauf zum Gefechtsstand. Es gehen ausschließlich die Ausbilder und die jeweiligen Schützen nach oben, der Rest des Zugs bleibt UNTEN bei der Munitionsausgabe. Ergo: Außer dem jeweiligen Schützen und Ausbilder je Gefechtsstand hat dort NIEMAND etwas zu suchen. Von daher ist es mir unerklärlich, wie dieser Unfall überhaupt hat stattfinden können.