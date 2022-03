Wildschwein Putin wird umbenannt: „Keine Sau hat den Namen dieses unmenschlichen Widerlings verdient“

Von: Katarina Amtmann

Wildschwein Putin wird umbenannt. © Screenshot Wildpark Mehlmeisel/Facebook

Ein bayerischer Wildpark reagiert auf den Ukraine-Krieg. Wildschwein Putin wird umbenannt. Ein Namensvorschlag dominiert unter den Facebook-Followern des Parks.

Mehlmeisel - „Gravierende Änderungen im Wildpark Mehlmeisel“, heißt es im neuesten Facebook-Post des Wildparks aus dem oberfränkischen Landkreis Bayreuth. Grund dafür ist der zu einem Krieg eskalierte Ukraine-Konflikt, denn: Vor nun fast drei Jahren kam ein kleines männliches Wildschwein dort an. „Schon damals war er eine Besonderheit, da er gegenüber seinen europäischen Artgenossen fast das dreifache an Körpergewicht auf die Waage brachte“. Auf diese geht der Facebook-Post dann auch noch konkret ein: „Der Grund dafür ist seine russische Abstammung, woraufhin ihn der Betreiber des Wildparks Mickisch kurzerhand nach dem russischen Präsidenten Putin benannte.“

Wildpark Mehlmeisel zieht wegen Ukraine-Krieg Konsequenzen: Wildschein Putin umbenannt

Das Wildschwein bringe mittlerweile fast 200 Kilo auf die Waage. Bei den täglichen Führungen werde die „Schweinebande“ namentlich vorgestellt, so auch Putin. „Jedoch laufen jetzt dem Betreiber Mickisch eiskalte Schauer über den Rücken, bei der Nennung des Namens ‚Putin‘ und er kam zu dem Entschluss, dass keine Sau den Namen dieses unmenschlichen Widerlings verdient hat.“

Wildpark Mehlmeisel: Wildschwein Putin wird wegen Ukraine-Konflikt umbenannt

Deshalb wurde der Entschluss gefasst: „der Name Putin muss weg!“ Damit kommt es zur ersten Namensänderung in der Geschichte des Wildparks. Alle - Groß und Klein - werden nun aufgerufen, bei der Namensfindung zu helfen. „Demjenigen, dessen Vorschlag angenommen wird, winkt ein Tag als Begleitung der Tierpfleger hinter den Kulissen“, ist in dem Facebook-Post zu lesen.

Neuer Name für Wildschwein Putin gesucht Vorschläge an info@waldhaus-mehlmeisel.de Zeit bist zum 31. März 2022

Wildschwein Putin wird umbenannt - in Wolodymr Selenskyj?

In den Kommentaren finden sich bereits zahlreiche Vorschläge: „Ich fände es super, wenn der Eber nach dem Präsidenten der Ukraine benannt wurde: Wolodymyr oder Selenskyj“. Dieser Name wird recht häufig genannt. Weitere Personen schlagen „Hope, für Hoffnung“ oder „Myr- Frieden“ vor. Auch der Name „Klitschko“ wird mehrfach genannt.

Der Ukraine-Krieg hat weitreichende Folgen. Bayerische Supermärkte werfen russische Produkte aus dem Sortiment. Wie Sie Menschen aus der Ukraine, die in den Freistaat flüchten, helfen können, lesen Sie in unserer Übersicht.