Kommen Sie uns am 20. September besuchen: Willkommen im Pressehaus München

Von: Stefan Stukenbrok

Seien Sie unser Gast im Pressehaus. © Stephan Görlich / Imago

Wie wird eine Zeitung gemacht, wie ein Online-Artikel erstellt? Wie funktioniert das Ganze technisch? Seien Sie unser Gast und erleben ein spannendes Programm, welches Sie auch kulinarisch versorgt.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sie lesen regelmäßig unsere Tageszeitungen, den Münchner Merkur oder die tz?

Sie besuchen regelmäßig unsere Online-Auftritte Merkur.de und tz.de?

Als Dankeschön für Ihre Treue laden wir Sie ein, uns am 20. September zu besuchen und spannende Einblicke in den Redaktionsalltag zu erleben.

Das exklusive Programm für Sie

- 10.45 Uhr:

Empfang an der Rezeption zu Sekt und Orangensaft.



- 11.00 Uhr:

Georg Anastasiadis, Print-Chefredakteur, stellt Ihnen die Redaktion und den Redaktionsalltag der erfolgreichsten Tageszeitungen Bayerns vor. Sprechen Sie mit unseren Redakteuren und schauen Sie ihnen während der Arbeit über die Schulter.



- gegen 11.45 Uhr:

gemeinsames Speisen in unserer Betriebskantine.

Menü mit Vorspeise, Salat vom Büffet, Schweinebraten oder Käsespätzle, Dessert, dazu alkoholfreie Getränke.



- Pause bis 12.50 Uhr



- 13.00 Uhr:

Kleines Quiz ohne Verlierer, aber mit vielen Gewinnern - jeder erhält ein Geschenk.



- 13.40 Uhr:

Redaktionsleiter Armin Linder zeigt Ihnen, wie Online-Artikel erstellt werden und wie der Erfolg einer Geschichte in Echtzeit ausgewertet wird.



- 14.00 Uhr:

Geschäftsführer Benjamin Marx schildert Ihnen unsere Philosophie und wie wir das Ganze technisch umsetzen. Auch Themen wie Künstliche Intelligenz (KI) werden angesprochen.



- 14.30 Uhr:

Ausklang mit Kaffee & Kuchen und natürlich angeregten Unterhaltungen.

Gleich anmelden und einen Platz sichern

Sie möchten dabei sein? Dann schreiben Sie uns jetzt gleich per E-Mail unter dem Betreff „Ich möchte dabei sein“ an community@redaktion.ippen.media, denn die Plätze sind begrenzt. Bei Bestätigung erhalten Sie von uns eine Rückantwort mit weiteren Informationen und der Wegbeschreibung.

Bitte bringen Sie einen Lichtbildausweis mit, denn nur geladene Gäste erhalten Zutritt zu dieser Veranstaltung.

Wir freuen uns, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.

Mit den besten Grüßen, Ihr

Stefan Stukenbrok

Head of Community Management