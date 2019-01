Albtraum auf A93: Unbeleuchtetes Auto auf rechter Spur – Auto kracht hinein, 44-Jähriger tot

Bei einem schweren Unfall auf der A93 ist ein Mann ums Leben gekommen. Auf der Autobahn stand ein unbeleuchteter Wagen auf der rechten Fahrspur , es kam zum verheerenden Zusammenprall.

Update vom 21. Januar 2019: Bei einem Unfall auf der A93 in der Oberpfalz ist ein 44-jähriger Autofahrer am Sonntagabend tödlich verletzt worden. Der unbeleuchtete Wagen des Mannes habe auf dem rechten Fahrstreifen gestanden und sei durch keinen Warnhinweis gesichert gewesen, teilte die Verkehrspolizei in der Nacht zu Montag mit.

Den stehenden Wagen bemerkten zwei weitere Autofahrer nach eigenen Angaben zu spät: Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug auf, es schleuderte daraufhin gegen das Auto einer 26-Jährigen. Ihr Auto streifte infolgedessen auch den stehenden Wagen. Der 44-Jährige starb, die beiden anderen Unfallbeteiligten kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.

Derzeit gehe man davon aus, dass der Mann wegen eines technischen Defekts auf der Fahrbahn gestanden habe, sagte eine Sprecherin. Die A93 war in Richtung Hof bis kurz vor Mitternacht gesperrt.

Unfall auf A93 bei Windischeschenbach: Autofahrer kracht in unbeleuchteten Wagen

Meldung vom 20. Januar 2019: Auf der A93 ist es am Sonntagabend zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 44 Jahre alter Mann verlor dabei sein Leben.

Nach ersten Informationen spielte sich auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Windischeschenbach und Falkenberg der Albtraum eines jeden Autofahrers ab. Demnach stand auf der rechten Fahrspur laut einem Polizeisprecher ein unbeleuchteter, weißer Ford. Ein herannahender Autofahrer übersah den unbeleuchteten Wagen und fuhr nahe der Raststätte Waldnaabtal mit voller Wucht in ihn hinein. Ein drittes Fahrzeug war ebenfalls in den Unfall verwickelt.

Unfall auf der A93: Fahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Laut Informationen des Portals onetz.de, das sich auf die Verkehrspolizei Weiden bezieht, wurde der Fahrer des Fords – ein Pole – bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Drei weitere Personen aus den anderen beteiligten Wagen wurden leicht bis mittelschwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, die Staatsanwaltschaft zog außerdem einen Gutachter hinzu, um die genauen Umstände des tödlichen Unfalls zu klären. Die A93 war am Sonntagabend auf Höhe der Unfallstelle in Fahrtrichtung Hof komplett gesperrt.

Mehrere schwere Unfälle in Bayern

mes/dpa