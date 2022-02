Aiwanger will 600 neue Windräder bauen – vor allem in Bayerns Wäldern

Von: Tanja Kipke

Teilen

600 neue Windräder will Hubert Aiwanger bis 2032 in Bayern errichten lassen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wegen der strittigen 10-H-Regel, kommt Windkraft in Bayern kaum voran. Wirtschaftsminister Aiwanger will das ändern und 600 neue Windräder bauen - teils mitten im Wald.

München - Die in Bayern geltende 10-H-Regel behindert den Ausbau der Windkraft im Freistaat. Erst vor rund zwei Wochen kündigte Markus Söder an, an der umstrittenen Regel festzuhalten. Sie sei in Bayern notwendig. Der bayerische Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) möchte in den nächsten zehn Jahren dennoch mindestens 600 neue Windkraftanlagen im Freistaat errichten lassen. Das ergäbe eine Verdopplung der heute installierten Leistung, sagte Aiwanger am Mittwoch in München*.

Windkraft in Bayern: Aiwanger mit neuem Vorstoß - „massiv in die Wälder reingehen“

Dazu müsste die bereits ausgewiesenen Vorranggebiete von der 10-H-Regel ausgenommen werden. Der Minister forderte auch, „dass wir massiv in die Wälder reingehen“. Dort störten die Windräder weniger, und es müssten nur geringe Waldflächen gerodet werden.

Derzeit stehen in Deutschland insgesamt rund 28.000, in Bayern 1.138 Windturbinen. „Wir müssen jetzt vorwärts kommen“, sagte Aiwanger. Ohne Akzeptanz der Bürger vor Ort werde der Ausbau aber nicht gelingen. Nach der 10-H-Regel in Bayern müssen Windräder zu den nächsten Wohnhäusern den zehnfachen Abstand ihrer Höhe einhalten - ein 100 Meter hohes Windrad müsste also 1.000 Meter von den Häusern entfernt sein. Am Donnerstag stimmt der Landtag über den Vorschlag der SPD-Fraktion ab, die 10-H-Regel abzuschaffen.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Pauschal zwei Prozent der bayerischen Landesfläche für Windkraft auszuweisen, sei nicht praktikabel, sagte Aiwanger. Der Bund müsse die Gesamtleistung eines Bundeslands betrachten und die bayerischen Erfolge in der Solarenergie in die Rechnung einbeziehen. Bei Sonnenenergie sei Bayern bundesweit führend. Die Bundesregierung sollte das bayerische Förderprogramm übernehmen und den Ausbau der Solarenergie mit einem Förderprogramm für Photovoltaik-Speicher voranbringen. Auf dem zweiten Platz der Erneuerbaren Energien liegt in Bayern die Wasserkraft. (tkip/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA