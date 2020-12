Corona-Winter in den Bergen: Alpenverein warnt und gibt neue Richtlinien heraus - „alles anders“

Viele Wintersportler zieht es in den nächsten Wochen in die Berge. Doch in Zeiten von Corona, gelten auch hier spezielle Regeln. Der DAV hat dazu eine Kampagne gestartet.

Der DAV rechnet damit, dass es in den nächsten Wochen viele Wintersportler in die bayerischen Berge zieht.

rechnet damit, dass es in den nächsten Wochen viele in die zieht. Doch während der Corona-Pandemie gelten auch für die Bergsportler spezielle Regeln.

gelten auch für die Bergsportler spezielle Regeln. Aus diesem Grund hat der Alpenverein eine Kampagne gestartet - dort klärt er über die richtige Verhaltensweise im Corona-Winter auf.

München - Auch wenn in vielen Flecken Bayerns aktuell noch der Schnee fehlt, ist der Winter im Freistaat definitiv angekommen. Doch in der Corona-Pandemie bringt die kalte Jahreszeit auch neue Gegebenheiten und Herausforderungen für die Bergsportler mit sich. Gerade denjenigen, die mit Tourenski und Schneeschuhen in den bayerischen Alpen unterwegs sind, stellen sich heuer viele Fragen: Ist ihr Hobby in der Corona*-Krise überhaupt möglich? Oder gar sinnvoll? Und wie verhält man sich als Wintersportler überhaupt richtig? Um auf jene Fragen eine Antwort zu geben, hat der Deutsche Alpenverein (DAV) eine Kampagne zum Corona-Winter in den Bergen gestartet.

Unter dem Motto #Natürlich Winter veröffentlicht der Verein Verhaltenstipps und Basiswissen zum Skitouren - und Schneeschuhgehen, etwa auf unpräparierten Pisten. Gerade im ungesicherten, winterlichen Gebirge sei „alles anders“, betonen die Verantwortlichen.

Bayern: DAV gibt Bergsportlern Verhaltenstipps für den Corona-Winter

„Eines steht fest: Dieser Winter wird eine besondere Herausforderung. Für die Einheimischen, für die Natur und für uns Aktive. Denn wir sind nicht nur viele, wir sind auch sehr unterschiedlich“, schreibt der DAV dazu auf seiner Homepage.

Trotz Corona* rechnet der Alpenverein damit, dass in den kommenden Wochen zahlreiche Menschen in die bayerischen Bergen strömen werden - darunter auch einige Einsteiger. Einigen von den Neulingen dürfte laut dem Verein nicht bewusst sein, dass sie für ihr Tun in der Natur selbst verantwortlich sind - und worauf sie sich beim Wintersport einlassen. So seien selbst Skigebiete im unpräparierten Zustand unter Umständen lawinengefährdet.



Als Richtschnur gibt der DAV daher ein sogenanntes „FUN“-Prinzip aus: Der Buchstabe F steht dabei für Freundlichkeit und Rücksicht, U für Umsicht - etwa bei der Tourenplanung - und das N für den Naturschutz, zum Beispiel im Hinblick auf Nachttouren.

Corona in Bayern: Bergsport ja - aber mit Abstand und Zurückhaltung

Aber auch ganz konkrete Tipps zum Bergsport im Corona-Winter finden sich auf der DAV-Homepage. Darunter etwa: „Halte Abstand, und zwar mehr als die geforderten 1,5 Meter. Wir treiben Sport, wir atmen stark“ oder „Das mit dem Abstand gilt auch für die Gipfelrast. Mach Brotzeit an anderer Stelle, wenn am höchsten Punkt zu wenig Platz ist.“

Ein wichtiger Appell sticht aus der Kampagne des Alpenvereins besonders heraus: Ein Bergsport an der frischen Luft ist gesund - aber nur, solange er besonnen und vernünftig ausgeübt wird.

Ein sonniges Wochenende zog kürzlich auch viele Münchner in die Berge. Bei einer Wanderung im Karwendelgebirge verirrte sich ein Paar im Tiefschnee - und musste gerettet werden. Wegen Corona* stehen in ganz Bayern übrigens bis vorerst zum 10. Januar 2021 die Lifte still. Das stellt besonders die Bergretter vor besondere Herausforderungen.