„Winter kehrt zurück“: Tief „Gero“ bringt Frost zurück in den Freistaat – mancherorts schneit es schon

Von: Tanja Kipke

Teilen

Das Hoffen der Winterfans wurde erhört. In den nächsten Tagen soll es in einigen Regionen Bayerns schneien. In Franken kamen bereits am Montag weiße Flocken herunter.

München – Viel zu warm zeigte sich das Wetter in Deutschland seit Jahresbeginn. Auch im Februar werde sich der Wärme-Trend wohl fortsetzen. In den nächsten Tagen soll jetzt aber erstmal abkühlen. Und zwar so richtig. Minusgrade und Schnee sind dann in Bayern drin. „Der Winter kehrt zurück“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner neuesten Prognose. „Zumindest in Teilen Deutschlands“.

Wetter in Bayern: Schnee und Frost prägen die nächsten Tage

Der Grund ist das Tief „Gero“ (international wird es als Gerard bezeichnet). Das Tief bringt kühle Luft zu uns, welche die Schneefallgrenze sinken lässt. Erst auf 600 Meter, dann auf 300 bis 400 Meter. „Später auch bis ins Flachland“, so der DWD. Dort werden die weißen Flocken aber wohl noch nicht liegen bleiben. Der Boden sei noch zu warm. In Bayern darf sich vor allem der Alpenraum über eine Neuschneedecke freuen.

Simulierte Gesamtschneehöhe am Mittwoch, 18. Januar, nach zwei Modellen. © DWD

Dort lässt sich dann auch durch den Tiefschnee stapfen, denn laut DWD lassen sich bis zu 15 Zentimeter Neuschnee erwarten. Wintersportfans kommen also endlich wieder auf ihre Kosten und auch Schneewanderungen sind in den nächsten Tagen möglich. „Geros“ kühle Luft lässt auch die Temperaturen sinken, am Donnerstag liegen die Höchsttemperaturen bayernweit bei nur 1 bis 2 Grad.

Die Franken konnten sich bereits am Montag (16. Januar) über weiße Flocken freuen. Im Landkreis Ansbach kam einiges vom Himmel. Ob der Schnee letztendlich liegen bleibt, werden die nächsten Stunden zeigen. Sogar in München sollen nach aktuellen Prognosen Schneeflocken vom Himmel fallen.

Schneeflocken dicht an dicht: Im Landkreis Ansbach schneite es am Montag. © Vifogra

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Schneetief „Gero“ bringt glatte Straßen mit sich

Der DWD warnt daher vor Frost am Morgen. Am Dienstag von 0 Uhr bis 8 Uhr tritt „leichter Frost“ bei -2 Grad auf. Es wird glatt auf den Straßen, „durch Schneematsch oder überfrierende Nässe“. Autofahrer sollten daher genau aufpassen.

Meteorologe Dominik Jung von wetter.net sieht in dem Winter-Comeback nur einen kläglichen Versuch. „Statt Schneemassen ein paar Schneeflocken und Nachtfrost“, kommentiert er die Wetterprognose der nächsten Tage. Der Winter versuche es aber immerhin mal wieder. Zumindest die Schneekanonen können bei den kühleren Temperaturen in den Wintersportorten auf Hochtouren laufen. „Ein schwacher Trost“. (tkip)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.