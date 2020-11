Wetter-Wende in Bayern: Mittwoch Spätsommer (oder dicker Nebel) - Dann kommt ein Schnee-Hammer

Milde Luft und viel Sonne im Freistaat: Doch der Deutsche Wetterdienst berichtet, dass am Donnerstag eine Kaltfront Bayern überquert. Kommt zum Wochenende der Wintereinbruch?

Bis Mittwoch bleibt das Wetter* in Bayern zweigeteilt.

Sonne und milde Temperaturen - meistens - in Senken aber auch hartnäckiger, dichter Nebel.

Dann folgt ein brutaler Temperatur-Abfall - und der erste Schnee.

Update vom 18. November, 14:17 Uhr: „Heute noch Hochdruckeinfluss mit Zufuhr recht milder Luft, am Donnerstag überquert eine Kaltfront von Nordwesten her Bayern, hinter ihr fließt maritime Kaltluft ein.“ Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zum Wetter in Bayern. In der Nacht zum Donnerstag gibt es vor allem in Niederbayern und der Oberpfalz gebietsweise Nebel - örtlich mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Weiter heißt es: „In den Kammlagen der Mittelgebirge ab der Nacht zum Donnerstag stürmische Böen um 70 km/h aus Südwest. Am Donnerstag bis ins Flachland gebietsweise starke bis stürmische Böen bis 60 km/h um West, in Gipfellagen der östlichen Mittelgebirge sowie der Alpen Sturmböen bis 80 km/h aus West, später Nordwest. „

April-Wetter in Bayern mitten im November: Milde Luft im Freistaat

Update vom 17. November, 14.04 Uhr: Ein bisschen April-Wetter in Bayern mitten im November. Nach einem wunderschön sonnigen und milden Wochenende, einem wechselhaften Wochenstart - nun nochmal fast Badehosen-Wetter in einigen Teilen Bayerns. Grund laut Deutschem Wetterdienst: Die Warmfront eines Tiefs bei Schottland überquert den Norden Deutschlands und führt erneut sehr milde Luft zu uns, die am Mittwoch unter Zwischenhocheinfluss kommt.

Wetter in Bayern: Erst Spätsommer - dann Winter-Schnee

Und die hat es in sich. Bis zu 15 (!) Grad bei leichtem Föhn - und das Ende November. Klar, auch wenn Markus Söder den November nicht so gerne mag, am Alpenrand ist er ja doch gerne mal ganz versöhnlich mit seinen Föhn-Tagen. Und auch klar, dass zum Beispiel die Regenbsurger den November hassen, denn auch am so sonnigen Mittwoch im restlichen Bayern, könnte es dort morgen gut und gerne den ganzen Tag - genau - Nebel haben. So ist das halt im Donau-Loch. Aber, nicht so schlimm - zwei Tage später ist er eh da, der Winter und zwar in ganz Bayern.

Sieben Grad Maximum wird‘s Freitag nur noch heißen, und das auch nur im mildesten Teil im äußersten Nordwesten Bayerns. Am Alpenrand hat es maximal 1 Grad - bei leichtem Schneefall. In der Nacht auf Samstag kann es bis zu minus sechs Grad geben. Und Schnee. Und das wohl bis nach München hinein.

Update vom 16. November, 15.57 Uhr: Das Wetter in Bayern zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Im gesamten Freistaat gab es einen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von durchschnittlich acht Grad. Zur Wochenmitte erwartet ganz Bayern dann einen Sonne-pur-Tag bei frühlingshaften Temperaturen von 15 Grad - ehe es dann zum Temperatursturz kommt. Wie wetter.net berichtet, ist in weiten Teilen Bayerns, mit Ausnahme vom äußersten Norden, mit Frost zu rechnen. Dabei kann das Thermometer, besonders im Alpenvorland zwischen Garmisch-Partenkirchen, Rosenheim und das Allgäu auf bis zu minus sieben Grad fallen. Dort wird auch Schneefall erwartet. Das Allgäuer Alpenvorland kann sich auf 10-15 cm Neuschnee freuen, auch in München können einzelne Flocken vom Himmel fallen. Das Wochenende bleibt dann kühl und bringt Nachtfrost.

Update vom 15. November, 12.00 Uhr: Auch am heutigen Sonntag bleibt das Wetter in Bayern für Mitte November ungewöhnlich mild. Die Temperaturen in Bayern steigen örtlich auf 10 bis 17 Grad, lediglich in Nebel-Gebieten bleibt es bei maximal sieben Grad recht frisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Wetter in Bayern: Weiterhin ungewöhnlich milder November - stürmische Böen drohen am Montag

In der Nacht zum Montag (16. November) zieht ein Regengebiet über Bayern. In Franken bleibt neblig bei neun Grad, an den Alpenrändern kühlt es auf -1 Grad ab. Im Tagesverlauf ist es weitgehend bewölkt und regnerisch, Sonne lediglich am Alpenrand möglich. Es bleibt weiterhin mild bei bis zu 14 Grad, auch am Alpenrand. Jedoch frischt der Wind auf und es kann während der Schauer zu teils stürmischen Böen kommen.

Deutscher Wetterdienst spricht Warnung für Teile Bayerns aus - besonders Autofahrer müssen aufpassen

Erstmeldung vom 14. November: München - Mitten in der Coronavirus*-Pandemie und dem von der Regierung beschlossenen „Lockdown-Light“ sind Spaziergänge an der frischen Luft für viele Menschen ein absolutes „Muss“. Das Wetter am Wochenende des 14. und 15. November lädt dazu in weiten Teilen Deutschlands auch ein. Der Herbst zeigt sich in ganz Deutschland noch einmal von seiner sonnigen Seite und lockt mit milden Temperaturen und Sonnenstrahlen.

Wetter in Bayern: Viel Sonne und milde Temperaturen - doch DWD warnt auch

Auch für Bayern sind die Aussichten für das Wochenende gut. Am Samstagnachmittag scheint die Sonne, nur selten schieben sich Wolken dazwischen. Mit 11 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und bis 17 Grad im südlichen Alpenvorland sei es „relativ mild“, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Hinzu kommt ein „schwacher bis mäßiger Wind* aus östlichen bis südöstlichen Richtungen“.

Wie eine aktuelle Meldung des DWD zeigt, könnte es mit den angenehmen Temperaturen wohl bald vorbei sein. Bereits in der Nacht fallen die Temperaturen wieder deutlich, auch gebietsweisen Nebel sagt der Wetterdienst voraus. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht bei +7 bis -1 Grad.

Auch spricht der DWD für Teile Bayerns eine Warnung* vor Frost aus. Demnach soll es am Samstag (14. November) ab 21 Uhr eisig werden. „Vor allem in Tal- und Muldenlagen tritt leichter Frost um -1 °C auf. In Bodennähe wird leichter Frost bis -3 °C erwartet“, heißt es. Die Warnung der Stufe 1 gilt für Oberbayern sowie die Regionen rund um Passau, Deggendorf und Cham.

+ Für Teile Bayerns warnt der Deutsche Wetterdienst vor Frost. © Screenshot DWD

Wetter in Bayern: Mix aus Nebel, Sonne und Wolken - Temperaturen sinken

Am Sonntag soll es dann „im Umfeld von Donau und Naab teilweise bis zum Nachmittag neblig-trüb“ sein. Die Temperaturen liegen zwischen acht und 16 Grad. Doch auch am letzten Tag der Woche kann sich die Sonne gebietsweise noch einmal durchsetzen. In der Nacht erwartet der Deutsche Wetterdienst den „Durchzug eines Regengebiets“. Die Temperaturen fallen in einigen östlichen Alpentälern auf Tiefstwerte bis zu -1 Grad. *Merkur.de und tz.e sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks (mbr)

Rubriklistenbild: © Daniel Karmann/dpa