Winter-Wunderland in Oberbayern: Dicke Schneedecke erfreut Wintersportfans

Von: Tanja Kipke

Der Winter hält Einzug in Bayern. In Oberbayern freuen sich Winterfans über eine 30 bis 50 Zentimeter dicke Schneedecke.

Rosenheim/Traunstein – Endlich bleibt der Schnee liegen: Am Wochenende schneite es vielerorts in Bayern. Sogar München ist von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Der Winter hält sich Wetterprognosen zufolge auch in den nächsten Tagen, immer wieder schneit es, besonders betroffen ist Oberbayern. Vor allem aber soll es „bitterkalt“ werden, Experten warnen bereits vor eisigen Nächten bei zweistelligen Minusgraden.

Wintersportfans dürfen aber aufatmen, die Skisaison hat begonnen. Erste Skigebiete haben bereits geöffnet, viele weitere starten in den nächsten Tagen in die Saison. In Oberstdorf konnten sich Skifahrer über 20 Zentimeter Neuschnee freuen. In Garmisch-Partenkirchen blieben laut Schneeradar.de sogar fast 60 Zentimeter liegen, das gleiche gilt für Grainau.

Schnee verwandelt Oberbayern in Winterwonderland: 25 Zentimeter in Traunstein

Aber nicht nur die Skigebiete wurden von einer dicken Schneeschicht eingedeckt. Auch im Voralpenland blieben die Flocken lieben. Im Landkreis Traunstein tummelten sich die Langläufer auf den Loipen in der Region. Der Räumdienst hatte einiges zu tun, fast 25 Zentimeter blieben dort auf den Straßen liegen.

Langläufer freuen sich über Neuschnee im Landkreis Traunstein. © vifogra / Gärtner

Auch in den angrenzenden Landkreisen Rosenheim und Berchtesgadener Land blieben laut dem Hochwassernachrichtendienst (HND) vielerorts bis zu 20 Zentimeter liegen. An der Kampenwand, dem Wendelstein, der Reiteralpe und dem Schneibsteinhaus ist die Schneeschicht sogar 50 Zentimeter hoch. Übertrumpft werden die Gipfel nur vom Karwendel Linderspitze (72 Zentimeter) und dem Nebelhorn (122 Zentimeter).

Schnee verwandelt Oberbayern in Winder Wonderland. Der Landkreis Rosenheim versinkt im Schnee. © vifogra / Sabo

Wetter in Bayern: Temperaturen fallen auf -16 Grad

In der Nacht zum Montag erwartet die Bayern ein enormer Temperatursturz. Die Werte fallen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Alpenvorland auf bis zu -16 Grad in der Nacht. Der DWD warnt daher in den Regionen am Alpenrand vor „strengem Frost“. Zudem besteht bis Montag, 11 Uhr, in ganz Bayern eine Warnung vor Glätte. Tagsüber bleibt es bei Höchsttemperaturen zwischen -1 und -4 Grad. (tkip)

