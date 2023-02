Temperatur-Rekordwinter in Bayern: 40 Grad liegen zwischen dem wärmsten und kältesten Wert

Von: Katarina Amtmann

Bayern war in diesem Winter das kühlste Bundesland. Der Freistaat durfte sich aber über die zweitmeisten Sonnenstunden freuen. Temperaturrekorde gab es auch.

München - Bayern war in diesem Winter das Land der Temperaturrekorde. So wurden in Heinersreuth-Vollhof (Landkreis Bayreuth) am 18. Dezember minus 19,3 Grad gemessen - der bundesweit tiefste Wert. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag, 27. Februar, mit. Am 31. Dezember war es dann fast 40 Grad wärmer. In Wielenbach in Oberbayern kletterte das Thermometer auf 20,8 Grad. So warm war es am Silvestertag an keinem anderen Ort in Deutschland.

Temperaturrekorde in Bayern - Winter 2022/23 zu warm

Auf alle drei Wintermonate bezogen war der Freistaat aber das kühlste Bundesland - mit durchschnittlich 1,9 Grad. Die Mitteltemperatur in ganz Deutschland lag bei 2,9 Grad. Der Winter 2022/23 sei um 2,7 Grad zu warm gewesen, wie der DWD mitteilte. Es ist der zwölfte zu warme Winter in Folge.

Regen und Schnee fiel vielerorts kaum. Für Bayern meldete der DWD 147 Liter Niederschlag pro Quadratmeter (Vorjahr: 200 Liter), deutlich weniger als die 170 Liter in ganz Deutschland. Ausnahmen waren etwa das Fichtelgebirge, der Bayerische Wald und Gebiete an den Alpen mit 300 Litern pro Quadratmeter.

Sonne und Schnee in München. Bayern war in diesem Winter das Land der Temperaturrekorde. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Sonne im Alpenvorland - Bayern das zweitsonnigste Bundesland

Die meiste Sonne gab es im Alpenvorland. Mehr als 240 Stunden lang schien sie nach DWD-Angaben in der Region. Bayernweit waren es im Durchschnitt 185 Stunden, bundesweit rund 160 Stunden. Nach Baden-Württemberg sei der Freistaat das zweitsonnigste Bundesland gewesen. Im Winter vor einem Jahr ließ sich die Sonne in Bayern nur durchschnittlich 171 Stunden blicken.

Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsbeginn am 1. März soll sich das Wetter, das am Montag noch vielerorts Schnee und Eis mit sich brachte, dann von seiner schönen Seite zeigen: „Am Mittwoch viel Sonne“, heißt es in der Prognose des DWD. Nur im Alpenvorland könne längere Zeit Hochnebel herrschen. (kam/dpa)

