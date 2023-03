Nach frühlingshaftem Wochenbeginn: Wintereinbruch in Bayern - Fotos zeigen Schneedecke

Von: Katarina Amtmann

In Oberfranken hat es geschneit. © NEWS5 / Merzbach

Die Woche startete in Bayern frühlingshaft, in der Nacht auf Mittwoch folgte dann ein Wintereinbruch. Es fielen bis zu zehn Zentimeter Schnee.

Bamberg - Zu Wochenbeginn war es in Bayern mit teils fast 20 Grad frühlingshaft warm. In einigen Regionen - unter anderem in der Landeshauptstadt München - waren Menschen im T-Shirt unterwegs.

Wintereinbruch in Bayern: München ist weiß - dicke Schneedecke im Norden des Freistaats

In der Nacht auf Mittwoch, 15. März, folgte dann ein Wintereinbruch. In München lag am Morgen eine dünne Schneedecke. In Nordbayern gab es sogar einen richtigen Wintereinbruch. Bei Stadelhofen (Landkreis Bamberg) kam es laut News5 zu teils starkem Schneefall. Dort blieb eine satte Schneedecke liegen, wie Fotos zeigen.

Erst kürzlich fiel in Oberbayern viel Schnee. Bis zu 45 Zentimeter Neuschnee sorgten für ein Winterwunderland. Vor allem Wintersportfans dürften sich darüber gefreut haben.

Wintereinbruch in Nordbayern. © NEWS5 / Merzbach

Schnee in Bayern: Winterdienst im Dauereinsatz

Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee kamen nun im Norden Bayerns zusammen. Der Winterdienst war auf der A70 sowie auf den umliegenden Straßen im Dauereinsatz, wie News5 berichtet. (kam)

