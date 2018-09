„Wir sind Menschen, die helfen wollen“: Petition gegen Martinshorn empört Retter

Ich denke, dass es sehr wohl allen klar ist, es ist kein Spiel. Es geht nämlich um Menschenleben, falls das einige Selbstsüchtige vergessen haben!

Und die Fahrer von Einsatzfahrzeugen erhalten sehr wohl eine Ausbildung und wissen um die erhöhten Unfallgefahren bei Inanspruchnahme von Sonderrechten. By the way: Ihnen wird jährlich bei den vorgeschriebenen Wiederholungsschulungen vom Polizeibeamten eingebleut, dass sie in einem Rechtsstreit nach einem Unfall schlecht dastehen, wenn sie mit Sondersignal unterwegs sind und nur aufs Blaulicht vertrauen, ohne das Horn anzuhaben.

Das Horn wird ohnehin in der Regel (entgegen des juristischen Rats) nachts bei einsehbar vollig freier Straße nicht benutzt. Das fällt dann nur keinem auf, weil's so leise ist...

Und zum Thema "ohne zu glotzen blind über die Kreuzungen rasen..." Ja, solche Leute soll's geben. Die haben aber bei den Rettungsorganisationen in der Regel nur eine kurze Halbwertszeit. Für jemand, der an der Kreuzung steht, scheinen selbst 40 km/h im stehenden Stadtverkehr mit Sondersignal schon schnell zu sein. Anders für den, der angerufen hat und dessen Angehöriger vielleicht gerade in Lebensgefahr auf Rettung hofft. Da heißt es dann wieder: "Warum habt ihr so lange gebraucht...?"

Und noch ein Tipp: Bei einem Herz-/Kreislauf-Stillstand gibt's eine Faustregel. Alle 60 Sekunden sinkt die Chance, den Herzstillstand ohne massive Folgen zu überleben um 10 Prozent. In diesem Sinne: Schaffen wir die Rettungsfahrzeuge mit Sondersignal ab und schicken die Retter einfach mit dem Taxi...

Nix für ungut!