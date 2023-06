„Wir werden euch niemals vergessen“: Wirt verkündet Restaurant-Schließung mit emotionalen Worten

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Nach sechs erfolgreichen Jahren schließt das „Da Carlo“ in Neustadt bei Coburg bald seine Pforten. Die Gäste sind traurig und auch die Pächter äußern sich emotional.

Neustadt bei Coburg - Die oberfränkische Stadt Neustadt bei Coburg wird um ein italienisches Lokal ärmer. Das „Da Carlo“ schließt zum 30. August 2023. Darüber informiert das Restaurant in einem Beitrag auf Facebook.

„Spüren, dass wir eine Veränderung brauchen“: Gastro-Aus in Neustadt bei Coburg

Auch zu den Gründen äußeren sich die Pächter Alessandro und Giorgia dort: „Nach sechs Jahren spüren wir, dass wir eine Veränderung brauchen und unser Lebensweg eine neue Richtung einschlagen soll.“ Auch wenn das Restaurant ein Erfolg gewesen sei, möchte man sich nun mehr Zeit für die Familie nehmen, heißt es weiter.

Ein beliebtes italienisches Lokal in Neustadt bei Coburg macht zum 30. August Schluss (Symbolbild). © IMAGO / imagebroker

„So wie es für uns Mut gebraucht hat, dieses Abenteuer zu starten, so braucht man ebenfalls Mut, es wieder zu beenden“, schreiben die Beiden in dem Post weiter. Man habe sehr viele schöne und wertvolle Erfahrungen gesammelt, dafür sei man dankbar. Explizit erwähnt werden alle Freunde, Gäste und Stammkunden. „Vielen Dank für eure Treue, Unterstützung und euer Lächeln!“

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

„Wir werden euch niemals vergessen“: Wirt verkündet Restaurant-Schließung mit emotionalen Worten

Ein besonderer Dank gehe auch an Carlo, Marina und ihre zwei Töchter Melanie und Katrin „für die Aufnahme in eure Familie. (...) Wir werden euch niemals vergessen“, heißt es in der emotionalen Nachricht weiter. In den Kommentaren unter dem Beitrag scheint sich auch eine der Töchter zu melden: „In den vielen Jahren, haben wir einiges miteinander erlebt! Wir haben euch in die Familie aufgenommen und immer von Herzen unterstützt. Wir haben mit Freude zugesehen, wie erfolgreich ihr das Lokal betrieben habt und wie toll ihr euch entwickelt habt.“

Weiter schreibt sie: „Auch wir sind traurig über die Entscheidung! Dennoch auch dankbar für unseren gemeinsamen Weg, den wir zusammen gehen durften. Auch wenn sich unser beruflicher Weg bald trennt, werdet ihr immer herzlich bei uns willkommen sein und ein Teil unserer Familie bleiben.“

Sind ein Schäuferla für 8,80 Euro und ein Bier für 2,70 Euro zu teuer? Das finden offenbar einige Gäste des Lokals „Zur Sonne“ in Baiersdorf.

„Wir werden euch so vermissen“: Gäste traurig über Restaurant-Aus

„Sehr schade“, kommentiert eine Frau den Beitrag. „Ich bin einfach nur sehr, sehr traurig, auch wenn ich eure Beweggründe gut verstehen kann“, ist ebenfalls zu lesen. „Das ist wirklich sehr traurig und wir werden euch so vermissen“, lautet ein weiterer Kommentar unter dem Beitrag des Restaurants. „Ach, ihr Lieben. Ihr macht das richtig und ich werde euch trotzdem vermissen“, zeigt eine Frau Verständnis für die Entscheidung. Fast 30 Menschen haben den Beitrag kommentiert, über 50 ihn auch geteilt. (kam)

17 Bilder: In Bayern daheim – in der Welt bekannt Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.