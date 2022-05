Wirbel um Lewandowski: Fürth verabschiedet sich

Teilen

Bayerns Robert Lewandowski winkt nach der Partie. © Sven Hoppe/dpa

Inmitten des Transferwirbels um Robert Lewandowski bestreitet der FC Bayern sein Bundesliga-Saisonfinale heute beim VfL Wolfsburg. Der Weltfußballer will die Münchner angeblich schon in diesem Sommer verlassen. Ein Transfer zum FC Barcelona gilt als wahrscheinliche Variante. Zunächst ist die Bayern-Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann aber in Niedersachsen gefordert, wo Lewandowski weiter treffen will.

München/Augsburg - Der Pole steht aktuell bei 34 Saisontoren und wird am 34. Spieltag zum fünften Mal nacheinander die Torjäger-Kanone gewinnen.

Absteiger Greuther Fürth hofft in seinem letzten Bundesligaspiel auf seinen ersten Auswärtssieg der Saison. Die Franken müssen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim bereits geretteten FC Augsburg antreten. Mit einem Dreier würden die Fürther wie in ihrer letzten Erstligasaison 2012/13 auf 21 Punkte kommen. Trainer Stefan Leitl fehlt nach einer Corona-Infektion, ihn ersetzt an der Seitenlinie Assistent André Mijatovic. dpa