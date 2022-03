Wirte gegen Wiesn-Absage: „Fest des Friedens“

Wiesnbesucher feiern im Hacker Festzelt auf dem Oktoberfest. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Die Wiesnwirte stellen sich gegen Überlegungen zu einer möglichen Absage des Oktoberfests angesichts des Kriegs in der Ukraine. „Unser Oktoberfest ist ein Fest des Friedens und der Völkerverständigung. Gerade in diesen Zeiten ist es besonders wichtig, damit ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen“, hieß es am Donnerstag in einer Reaktion der Wirte-Sprecher Peter Inselkammer und Christian Schottenhamel.

München - Die Wiesn-Wirte planen nun Aktionen für die ukrainischen Flüchtlinge. Spontan spendeten sie 15.000 Euro aus der Wiesn-Stiftung. Weitere Aktionen auch während des Oktoberfestes sollen folgen. Denkbar wäre etwa, ein ukrainisches Nationalgericht in den Zelten anzubieten und vom Erlös einen Anteil an die Flüchtlingshilfe zu spenden, hieß es. Die Überlegungen stünden aber noch am Anfang und sollten an die jeweilige Situation angepasst werden.

„Jetzt lautet die erste Bürgerpflicht, kraftvoll zu helfen“, sagte Inselkammer. „Wir können den Menschen in der Ukraine, denen unsere volle Solidarität gehört, auf diese Art und Weise viel besser helfen“, ergänzte Schottenhamel. „Der Überfall Putins auf dieses friedliche Land ist schrecklich, aber wenn wir solche Traditionsveranstaltungen wie das Oktoberfest absagen, dann hat Putin genau das erreicht, was er wollte.“ Die Sehnsucht nach einer friedlichen Wiesn sei nach den zwei Jahren Pandemie-Pause sehr groß.

Das Oktoberfest sei auch ein Fest der Völkerverständigung. Menschen aus allen Teilen der Welt fänden zusammen, um in Frieden und Freiheit zu feiern. Eine bessere Demonstration gegen Krieg und Diktatur gebe es nicht. Schon einmal fand die Wiesn trotz tragischer Ereignisse statt: Nach den Anschlägen vom 11. September wollte man bewusst ein Zeichen setzen, nicht vor den Terroristen in die Knie zu gehen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte am Donnerstag zum Thema Oktoberfest sowie dem im April geplanten Münchner Frühlingsfest, die Entscheidung über das Oktoberfest sei Ende April oder Anfang Mai zu treffen.

Das Frühlingsfest werde derzeit genehmigungsrechtlich – wie alle Veranstaltungen - von der Stadtverwaltung geprüft. Eine Entscheidung werde es in den nächsten zwei Wochen geben. „Wenn für die Veranstaltung, wie erwartet, die Genehmigung erteilt wird, bleibt es dem Veranstalter und auch jedem Einzelnen überlassen, wie er oder sie damit umgeht, sollte dann immer noch Krieg in der Ukraine sein“, sagte Reiter. „Ich habe für mich persönlich dargestellt, gerade auch vor dem Eindruck des erschütternden Berichts von meinem Amtskollegen Vitali Klitschko in der gestrigen Vollversammlung, dass es für mich persönlich schwer vorstellbar ist, zu feiern, Bier zu trinken und Karussell zu fahren, wenn gleichzeitig in unserer Partnerstadt und dem ganzen Land der Ukraine so großes Leid herrscht und Menschen in diesem brutalen Krieg sterben.“

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) warnte, eine Absage des einen oder anderen Volksfestes wegen des Krieges lasse Kremlchef Wladimir Putin genau sein Ziel erreichen: „Dass unsere westliche Kultur beeinträchtigt wird.“ Ähnlich äußerte sich der Geschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, Thomas Geppert. dpa