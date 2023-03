Der Millionen-Fonds für die Wittelsbacher

Von: Dominik Göttler

Schloss Berg am Starnberger See gehört dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds. © Wittelsbacher Ausgleichsfonds

Vor 100 Jahren einigten sich der junge Freistaat Bayern und die Wittelsbacher auf einen millionenschweren Kompromiss: Seitdem kümmert sich der Wittelsbacher Ausgleichsfonds um das kulturelle Erbe der ehemaligen Königsfamilie – und sichert den Nachkommen ein üppiges jährliches Einkommen.

München – Am Abend des 7. November 1918 jubeln die Revolutionäre. Um 22.30 Uhr endet nach 738 Jahren die Herrschaft der Wittelsbacher, als Kurt Eisner mit seinem neu konstituierten Arbeiter- und Soldatenrat in den Landtag einzieht – und den „Volksstaat Bayern“ ausruft. Der bisherige König, Ludwig III., setzte sich noch in der Nacht ins Schloss Wildenwart im Chiemgau ab – und floh wenig später ins Salzburger Land. Die Monarchie in Bayern war Geschichte.

Mit der Begründung des Freistaats begann eine neue Epoche. Doch der Umsturz hatte zur Folge, dass Bayern sein Verhältnis mit der abgesetzten Herrscherfamilie neu regeln musste. Und das war kompliziert, weil das private Eigentum des Hauses Wittelsbach und der Staatsbesitz bis zur Revolution von 1918 nicht klar voneinander getrennt waren. Es begannen zähe Verhandlungen über die Entflechtung des Wittelsbacherischen Vermögens, die an diesem Tag vor 100 Jahren mit einem Kompromiss endeten. Das Ergebnis: Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) wurde geschaffen, der dem Adelshaus bis zu seinem Aussterben Zahlungen in Millionenhöhe sichert – und zuletzt eine Bilanzsumme von rund einer halben Milliarde Euro aufwies.

86 Millionen Reichsmark, mehrere Schlösser und die berühmten Kunstsammlungen

Der Ausgleichsfonds entstand in Zeiten bitterster Not. Während über die millionenschwere Übereinkunft mit den Wittelsbachern verhandelt wurde, beschloss der Landtag die Einrichtung von Volksküchen für die von der Hyperinflation gebeutelte Bevölkerung. In der neuen Regierung tobte eine Debatte über die Frage, was denn nun als Staatseigentum gelten müsse und was den Wittelsbachern zustehe – denn in der bayerischen Verfassung von 1818 war das gesamte frühere Hausvermögen der Wittelsbacher zu Staatsgut erklärt worden.

Am Ende einigte man sich auf eine Zahlung von 86 Millionen Reichsmark und die Überschreibung mehrerer Schlösser sowie der berühmten Kunstsammlungen, die heute den Grundstock der Münchner Pinakotheken bilden. Der SPD-Abgeordnete Friedrich Ackermann stöhnte nach der Einigung: „Was dem Staate überwiesen wird, ist bereits Staatseigentum, was der Familie Wittelsbach überwiesen wird, ist aus dem Staatseigentum genommen.“

Kritiker gifteten, der Ausgleichsfonds mache die Familie reicher, als sie es in Amt und Würden je gewesen war. Denn die königliche Hofhaltung war bis zur Revolution naturgemäß mit Steuermitteln finanziert worden. 1834 wurde gesetzlich festgelegt, dass der König, seine Familie und der Hof eine Summe von 2 350 580 Gulden erhalten sollten. Diese „Zivilliste“ wurde von den Gegnern als „Zuviel-Liste“ verspottet, gelten sollte sie auch für jeden folgenden König.

In Österreich wurden die Habsburger weitgehend enteignet

Einige Nachbarländer behandelten ihre Ex-Monarchen nach der Abdankung mit weniger Zuneigung als der Freistaat. In Österreich wurden die Habsburger des Landes verwiesen und weitgehend enteignet. In Württemberg zahlte die Landesregierung dem früheren Königspaar Leibrenten, ansonsten wurde die Familie nach Angaben des Stuttgarter Finanzministeriums mit drei Millionen Reichsmark und mehreren Schlössern abgefunden.

Doch in Bayern wurden Ministerpräsident Eugen Knilling und sein Kabinett mutmaßlich von Angst getrieben: Einen Prozess gegen die ehemalige Königsfamilie um eine angemessene Entschädigung hätte die Staatsregierung womöglich verloren. Viele bayerische Richter standen der neuen Republik feindselig gegenüber.

Und jetzt, hundert Jahre später? Ein Besuch in der Schaltzentrale des Wittelsbacher Ausgleichsfonds, im dritten Stock des „Grünen Blocks“, wie sie den Altbau in München-Bogenhausen wegen seines Anstrichs nennen. Die Räumlichkeiten sind sauber renoviert, an den Wänden hängt alte Kunst. Aber von königlichem Pomp ist der Stiftungssitz des Ausgleichsfonds, auf den lediglich ein unscheinbares Klingelschild hinweist, weit entfernt. Michael Kuemmerle, Vorsitzender der Geschäftsführung, erklärt, nach welchen Regeln der Ausgleichsfonds sein Geld verdient und auszahlt. Grundlage für alle Entscheidungen sind zwei definierte Stiftungszwecke: „Der Erhalt des uns anvertrauten kulturellen Erbes des Hauses Wittelsbach. Und die Versorgung des Hauses Wittelsbach.“

Der WAF ist Bayerns größter nichtstaatlicher Waldbesitzer

Zu diesem kulturellen Erbe gehören neben der Kunstsammlung zum Beispiel die Schlösser Hohenschwangau, Berchtesgaden, Berg und Grünau, oder das Museum der bayerischen Könige in Hohenschwangau. Einige dieser Bauten sind öffentlich zugänglich – etwa das Schloss Hohenschwangau als Museum. Andere wie Schloss Berg, wo Märchenkönig Ludwig II. seine letzten Stunden verbrachte, dagegen nicht. Die berühmten Schlösser Neuschwanstein, Herrenchiemsee oder Nymphenburg hingegen gehören dem Freistaat. Teilweise haben die Wittelsbacher aber Wohnrechte in den Prachtbauten, wie beispielsweise Familienoberhaupt Herzog Franz von Bayern (89) in einem kleinen Teil des Schlosses Nymphenburg.

Kunst und Denkmäler zu erhalten ist teuer, wie Kuemmerle betont. Das Geld für den Erhalt verdient der WAF mit diversen Geschäftsfeldern. Zum Beispiel mit Land- und Forstwirtschaft: Der Fonds ist mit 12 000 Hektar Wald – vor allem im Raum Ingolstadt/Neuburg – der größte nichtstaatliche Waldbesitzer Bayerns. Dazu kommen zahlreiche Immobilien in und um München. Vergangenes Jahr wurden etwa im Stadtteil Pasing-Obermenzing die „Menzinger Gärten“ mit rund 200 Wohnungen fertiggestellt. Der WAF wolle hier langfristig als Vermieter agieren, wie Kuemmerle betont. Insgesamt sind beim WAF knapp 250 Mitarbeiter beschäftigt – vom Förster bis zum Busfahrer.

Der Überschuss, den der WAF erwirtschaftet, geht qua Gesetz an das Haus Wittelsbach. Im Geschäftsjahr 2021 waren das 15 Millionen Euro – in den vergangenen Jahren floss in der Regel immer ein zweistelliger Millionenbetrag. Wie diese Zahlungen auf die verschiedenen Mitglieder des Adelshauses verteilt werden, darüber schweigt die Stiftung. Aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Grünen-Anfrage im Landtag ging allerdings vor einigen Jahren hervor, dass bevorzugt die männlichen Chefs der jeweiligen Wittelsbacher-Linien Zahlungen erhalten – Frauen nur bis zu ihrer Vermählung.

Der Staat überwacht die Stiftung, darf aber nicht mitentscheiden

Kontrolliert wird der Fonds, der ja eine Stiftung des öffentlichen Rechts ist, von zwei sogenannten Staatskommissaren, die den Sitzungen des Verwaltungsrats beiwohnen, dessen Mitglieder vom Haus Wittelsbach bestimmt werden. „Wir sind nicht Teil des bayerischen Staatshaushalts und nicht steuerfinanziert“, stellt Kuemmerle klar. Die Staatskommissare überwachen, ob sich der WAF an Recht und Gesetz hält, über wirtschaftliche Entscheidungen dürfen sie aber nicht mitbestimmen.

Dass der Staat ein Auge auf die Stiftung wirft, hat einen Grund: Denn sollten die Wittelsbacher eines Tages aussterben, fällt das Eigentum aus dem WAF an den Freistaat. Sollte der Freistaat wiederum auf die Idee kommen, die Stiftung ohne Zustimmung der Wittelsbacher aufzulösen, fällt das Eigentum an die Familie. Theoretisch könnte auch der Oberste Rechnungshof (ORH) den Fonds prüfen. Allerdings ist der seit dem Jahr 1978 von einer Prüfung befreit. Derzeit gebe es keine Pläne, an dieser Praxis etwas zu ändern, teilt der ORH mit.

Die Grünen kritisieren die Stiftung in der jetzigen Form

Während etwa der leitende Direktor im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, Gerhard Immler, den Ausgleichsfonds als geglückten historischen Vertrag bezeichnete, weil damit gelungen sei, Kunstgegenstände auf Dauer zu erhalten und eine Zersplitterung des Vermögens zu verhindern, gibt es auch immer wieder Kritik. Vor allem von den Grünen. Das Finanzministerium aber verweist darauf, dass man an das Übereinkommen von 1923 gebunden sei.

Und was sagt das Familienoberhaupt der Wittelsbacher zu dem Millionen-Privileg, wie der Ausgleichsfonds immer wieder betitelt wird? Die besonderen Wohnrechte beispielsweise seien sicher ungewöhnlich, hat Herzog Franz von Bayern vor einiger Zeit gegenüber der „Bayerischen Staatszeitung“ erklärt. Er habe durchaus Verständnis, wenn das der ein oder andere unzeitgemäß finde. Aber ein Privileg sei für ihn etwas, das aus Gunst verliehen wurde. „In unserem Fall waren es aber rein privatrechtliche Ansprüche.“ Es seien keine Vergünstigungen gewährt worden.

Angesprochen auf die neuerlichen Reformforderungen der Grünen verweist das Büro des Familienoberhaupts auf die Verwaltung des Ausgleichsfonds. Also auf Michael Kuemmerle. Und der sagt dazu: „Die Grundlage für die Stiftung ist nach wie vor vorhanden.“ Der Staat und das Haus Wittelsbach hätten vor 100 Jahren einen Vermögensausgleich geschaffen, weil es zweifelsohne einen Anspruch des Hauses Wittelsbach für verlorenes, privates Hausvermögen gegeben habe. „Das Übereinkommen gilt nach wie vor.“

