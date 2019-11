18-Jähriger kommt mit Auto ins Schleudern und kracht gegen Baum - er hatte keine Chance

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Montag in Wittelshofen (Landkreis Ansbach). Ein 18-Jähriger kam mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte gegen einen Baum.

Wittelshofen - Ein 18-Jähriger ist im Landkreis Ansbach mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei gestorben. Der Wagen des jungen Mannes kam laut Polizei am Montag aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern.

Er war gegen 7.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Langfurth-Ammelbruch in Richtung Untermichelbach, einem Ortsteil von Wittelshofen, unterwegs.

Wittelshofen/Ansbach: 18-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Der Wagen kam anschließend von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Verletzungen des 18-Jährigen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Auf Anordnung der Ansbacher Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger angefordert. Dieser soll die Unfallursache untersuchen.

Die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden haben die Ortsverbindungsstraße abgesperrt und den Verkehr umgeleitet.

