Bayerische Regierung will Gratis-WLAN im kompletten öffentlichen Nahverkehr: SPD zweifelt - „Nicht schaffbar“

Bis 2026 will Bayern alle S- und Regionalbahnen mit Gratis-Wlan ausstatten. Die SPD hält den Vorsatz allerdings für nicht zu schaffen. Tatsächlich zeigen die Zahlen, dass es noch ein weiter Weg ist.

In den bayerischen Zugverkehr-Angeboten hinkt das flächendeckende WLAN hinterher.

Gratis-WLAN ist etwas, das im digitalen Zeitalter viele Menschen fordern.

Der Ausbau schreitet voran - doch alleine die Kostenfrage ist noch längst nicht geklärt.

München - Bis Ende 2026 sollen laut Staatsregierung alle S-Bahnen und Regionalzüge in Bayern über Gratis-WLAN verfügen. So steht es in der Antwort auf eine Anfrage von SPD-Fraktionschef Horst Arnold ans Verkehrsministerium, die uns vorliegt. Das sei absolut erstrebenswert, so Arnold, „aber es ist nicht schaffbar“.

Derzeit lässt sich nur in zwei von Baden-Württemberg aus betriebenen Netzen im Grenzbereich zu Bayern problemlos surfen – das entspricht 1,2 Prozent der jährlich im DB-Netz Bayerns zurückgelegten Personenkilometer.

WLAN im Regionalverkehr Bayern: „Anno 2020 eine Digitalisierungswüste“

Andere Anbieter als die Deutsche Bahn bleiben bei der Anfrage außen vor. Als Indikator für die mangelnde WLAN-Ausstattung im Regionalverkehr taugt sie aber allemal. „Bayern ist anno 2020 eine Digitalisierungswüste“, sagt Arnold mit Blick auf den Nahverkehr. „Wir fordern, dass die Staatsregierung ihre Absichtserklärung mit Tempo umsetzt.“

Dabei hakt es offenbar vor allem an der Frage, wer für das mobile Internet zahlen soll. In älteren Verträgen besteht laut Ministerium keine Verpflichtung für Eisenbahnunternehmen, ihren Kunden kostenloses WLAN anzubieten. Darum habe die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) vorgeschlagen, die Kosten zu teilen: Die BEG würde die Umrüstung der Züge fördern, die Bahnunternehmen müssten die Betriebskosten übernehmen. Bisher hätten das aber alle Unternehmen abgelehnt.

WLAN in Münchner S-Bahnen: Kostenlose Nutzung in absehbarer Zeit möglich

Das 2026-Ziel hängt vor allem an der Frage, ob es eine Einigung zwischen BEG und Bahnunternehmen gibt; die ist momentan nicht in Sicht. Immerhin: Bei Neuausschreibungen der BEG ist ein kostenloses WLAN-Angebot nun Pflicht. Bei der Münchner S-Bahn ist man weiter. Im kommenden September startet die Umrüstung des neueren Fahrzeugtyps 423. Bis 2022 sollen alle S-Bahnen – mit Ausnahme einiger alter Modelle – über freies WLAN verfügen.

