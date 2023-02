WM-Bronze im Slalom: Späte Genugtuung für Skifahrerin Dürr

Lena Dürr aus Deutschland jubelt nach dem Gewinn der Bronzemedaille. © Michael Kappeler/dpa

Slalom-Ass Lena Dürr wird bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich Dritte. Die Erleichterung ist riesig - auch aufgrund der bitteren Olympia-Erfahrung vor einem Jahr.

Méribel - Die Erleichterung war Lena Dürr anzusehen. In vollen Zügen genoss die deutsche Hoffnungsträgerin ihre erste Einzelmedaille bei alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Ein Jahr nach dem undankbaren vierten Platz bei den Olympischen Winterspielen in China raste die Sportlerin vom SV Germering im französischen Méribel am Samstag zu Slalom-Bronze. „Ich bin einfach nur froh, dass ich es geschafft habe“, sagte Dürr der ARD. Auch Ex-Skistar und TV-Experte Felix Neureuther neben ihr war ergriffen.

Es ist die zweite Medaille für den Deutschen Skiverband bei den laufenden Titelkämpfen nach Alexander Schmids Gold im Parallelwettbewerb am vergangenen Mittwoch.

Den Sieg sicherte sich überraschend die Kanadierin Laurence St-Germain, die in ihrer Karriere noch kein Weltcup-Rennen gewonnen hat. Eine „geniale Weltmeisterin“, fand Dürr. „Das sind die Geschichten, die bei solchen Events geschrieben werden.“

Topfavoritin Mikaela Shiffrin, die nach dem ersten Lauf noch in Führung gelegen hatte, holte Silber. Es ist die insgesamt 14. WM-Medaille der US-Amerikanerin und ihre dritte beim Event im französischen Hochgebirge nach Gold im Riesenslalom und Silber im Super-G.

Dürr hatte nach dem ersten Durchgang noch auf Rang vier gelegen und mit ihrer Fahrt gehadert. Im Finale profitierte sie dann auch vom Aus der zur Halbzeit zweitplatzierten Schweizerin Wendy Holdener und verbesserte sich noch um einen Rang. „Es kommt dann irgendwie doch immer alles zurück. Jetzt war die Hundertstel mal auf meiner Seite“, sagte Dürr, die am Ende nur 0,02 Sekunden vor der Norwegerin Mina Fürst Holtmann lag.

Für Dürr ist WM-Bronze die Krönung einer lange Zeit wechselhaften und mitunter auch frustrierenden Laufbahn. Erst seit rund zwei Jahren zählt sie zur Weltspitze im Slalom - seitdem aber beständig. Bei Olympia 2022 durfte sich die 31-Jährige nach Platz vier im Slalom immerhin noch mit Silber im Teamwettbewerb trösten.

In der laufenden Saison fuhr Dürr im Weltcup schon viermal auf das Podest. Bei der WM-Generalprobe im tschechischen Spindlermühle feierte sie Ende Januar ihren ersten Weltcup-Sieg im Torlauf. Zehn Jahre zuvor hatte sie das City Event in Moskau gewonnen. Nun bewies sie auch bei einem Großereignis Nervenstärke und belohnte sich für ihre Topform. dpa