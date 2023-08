„Wo mia san is vorn“: Übersetzungsprobleme bei bayerischer Zug-Aufschrift – „Wer kann mir helfen?“

Von: Felix Herz

Über den Schriftzug auf dieser Zugmaschine wunderte sich ein Reddit-Nutzer – denn er konnte den bayerischen Dialekt nicht vollständig übersetzen. © u/Unhappy-Invite5681 / Reddit

Ein Reddit-Nutzer tat sich schwer, einen in bayrischem Dialekt verfassten Schriftzug zu deuten. Die Community war sofort zur Stelle.

Saal an der Donau – Der bayerische Dialekt macht so manchen Menschen, die nicht mit ihm aufgewachsen sind, ziemlich zu schaffen. So ging es vor Kurzem wohl auch einem Nutzer der Social-Media-Plattform Reddit, der einen Spruch auf einem Zug in Bayern nicht ganz übersetzen konnte – und um Hilfe bat.

Kommt in Deutschland laut einem Ranking nicht besonders gut an – der bayerische Dialekt im bundesweiten Vergleich.

„Was bedeutet dies?“ Reddit-Nutzer bittet bei bayerischem Dialekt um Hilfe

Mit den Worten „Griaß eich, ich bin Binnenschiffer und auch viel auf den bayrischen Wasserstraßen unterwegs“ beginnt Reddit-Nutzer u/Unhappy-Invite5681 seinen Beitrag auf der Community-Plattform. Im Hafen von Saal an der Donau, Landkreis Kelheim, habe der Nutzer eine Zugmaschine, auf der ein Schriftzug in bayerischem Dialekt stand, entdeckt.

Doch diesen konnte er nicht ganz entziffern, schreibt u/Unhappy-Invite5681. „Konnte schon ‚wo mia san is vorn‘ übersetzen, aber das da unten nicht, etwas mit zugfahren. Wer kann mir helfen?“, fragte er die Reddit-Nutzer. Und bekam auch sofort Hilfe.

Nutzer helfen weiter: „Wieder etwas Neues gelernt heute“

Die Reddit-Community sprang dem überfragten Nutzer sofort zur Seite und half ihm, den bayerischen Dialekt zu übersetzen. Den ersten Teil der Zug-Aufschrift hatte er dabei schon richtig übersetzt, sagte ihm ein Nutzer. „‘Wo mia san is vorn‘ = Wo wir sind, da ist vorne (Weil es die Zugmaschine ist wahrscheinlich)“.

Der zweite Teil der Aufschrift („Zug Foahn Damma“) wird dann von einem Nutzer mit „Zugfahren tuen wir“ und von einem anderen mit „Wir fahren (den) Zug übersetzt. Anschließend bedankt sich User u/Unhappy-Invite5681 noch mit den Worten: „Danke dir, „damma“ war mir noch nicht bekannt, also wieder etwas Neues gelernt heute.“ Der bayerische Dialekt mag für den Ein oder Anderen eher schwer verständlich sein – doch zumindest auf Reddit ist die Hilfe nicht weit. (fhz)

