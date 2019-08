Wochenende in Bayern: Motorräder, Irrwege und rennende Esel

Für alle, die noch nicht in den Sommerurlaub gestartet sind und auch noch keine konkreten Pläne fürs Wochenende haben, kommen hier einige Ausflugstipps:

Kaiserzeit-Ausfahrt

Alle Motorrad-Fans sollten am Wochenende nach Haag an der Amper (Kreis Freising) kommen. Dort findet Samstag und Sonntag die Kaiserzeit-Ausfahrt statt. Erwartet werden Teilnehmer aus ganz Europa mit mehr als 100 Jahre alten und zum Teil sehr seltenen Motorrädern. Treffpunkt ist der Biergarten an der Schlossallee, der Eintritt ist frei.

Party im Maisfeld

Ein Tipp für alle, die Labyrinthe lieben: Der Irrgarten im Maisfeld in Tattenkofen bei Ascholding (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist ab sofort täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Theater auf Stelzen

Das Theaterensemble „Die Stelzer“ aus Landsberg am Lech hat ein besonderes Stück auf die Beine gestellt – besser gesagt auf Stelzen. Denn auf ihnen stehen die Schauspieler auf der Bühne: Sie spielen das Brecht-Stück „Arturo Ui“ gegen Rechtspopulismus. Premiere ist am Samstag um 20 Uhr (Einlass im Zirkuszelt auf dem Festplatz). Weitere Vorführungen finden am 4., 9., 10. und 11. August statt. Eintritt: 29 Euro.

Dorffest in Otterfing

Gefeiert wird ab heute das ganze Wochenende lang in Otterfing (Kreis Miesbach). Dort findet das Dorffest statt. Im Festzelt gibt es jeden Abend Live-Musik. Der örtliche Musikverein feiert dort am Sonntag sein 20-jähriges Bestehen.

Eching (Kreis Freising) ist an diesem Wochenende ein Mekka für alle Blasmusik-Fans. Auf der Brass-Wiesn spielen bis Sonntag 60 Combos auf fünf Bühnen. Nicht nur bekannte Bands wie Russkaja treten dort auf, sondern auch neue Blasmusik-Ensembles. Gespielt wird ab mittags im Freizeitgelände, Tageskarten kosten 49 bzw. 59 Euro. Weitere Infos unter www.brasswiesn.de.

Rasende Esel

In Hersbruck findet am Sonntag das alljährliche Esel-Rennen statt – der Höhepunkt des dortigen Altstadtfestes. Mehr als 3000 Besucher werden verfolgen, welcher Esel die 200 Meter lange Runde am schnellsten bewältigt. Start ist um 14 Uhr im Sportpark.

Linderhof erkunden

Die Bayerische Schlösserverwaltung bietet während der Sommerferien 50 spannende Familienführungen in Linderhof an. Wohin die Entdeckungsreise geht, hängt vom Wetter ab. Termine und Infos unter 0 88 22/9 20 30.