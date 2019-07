Wochenende in Bayern: Picknick, Mittelalter oder Raumfahrt

Ein Wochenende mit viel Sonne steht bevor. Für alle, die noch nicht wissen, wie sie das Wochenende verbringen sollen, haben wir hier einige Ausflugtipps zusammengestellt.

DLR feiert Mondlandung

Am Sonntag ist es genau 50 Jahre her, dass Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat. Zu diesem Jahrestag organisiert das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen einen Tag der offenen Tür. Zwischen 10 und 17 Uhr bekommen die Gäste Vorträge, Führungen und Demonstrationen geboten. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Jungforscher können ihr Wissen bei einem Kinderquiz beweisen. Das detailierte Programm ist auf der Seite www.dlr.de veröffentlicht. Der Eintritt ist frei.

Open-Air im Freibad

Im Tölzer Freibad Eichmühle geht’s am Wochenende hoch her. Dort findet ein Open-Air statt. Am Samstag stehen ab 12 Uhr Nachwuchs-Bands auf der Bühne. Ab 10 Uhr spielen die „Guitar Gangsters“. Sonntag spielen die „Keller Steff Big Band“ und „Lenze und de Buam“ ab 19 Uhr. Am Samstag ist der Eintritt kostenlos, Sonntag kostet er 21,60 Euro.

Barockpicknick

Am heutigen Freitag verwandelt sich der Hofgarten des Dachauer Schlosses in ein großes Picknick. Gäste können Speise und Getränke mitbringen, es gibt Kerzenlicht und Musik – in diesem Jahr vom Jacques Bono Ensemble. Das Barockpicknick kostet fünf Euro Eintritt, Kinder unter 14 Jahre müssen nicht zahlen. Einlass ist ab 18 Uhr, los geht’s um 20 Uhr.

Partyreklame auf dem Land

Im Freilichtmuseum Glentleiten in Großweil (Kreis Garmisch-Partenkirchen) ist noch bis 15. August eine Ausstellung unter dem Titel „Let’s Fetz!“ zu sehen. Gezeigt wird Partyreklame im ländlichen Raum. Der Künstler und Kulturwissenschaftler Alexis Dworsky hat sich auf die Suche nach originellen Fundstücken gemacht.

Grünwalder Burgfest

Die Vereinigung der Freunde Grünwalds (Kreis München) organisiert am Wochenende ein Burgfest. Samstag gehts um 16 Uhr los im Burghof (Zeillerstraße 3). Am Sonntag sind ein Festgottesdienst um 10 Uhr in St. Peter und Paul und anschließend ein Umzug durch den Ort geplant.

Kaltenberger Ritterspiele

Für Mittelalter-Fans gibt es auch an diesem Wochenende noch eine Gelegenheit, ein atemberaubendes Spektakel zu erleben. Noch bis 28. Juli laufen die Kaltenberger Ritterspiele. Es gibt eine Turniershow, Musik, Gaukler, Artisten und vieles mehr.

