Wochenendtipps: Flamenco-Fieber, Poesie und Tricks im Snowpark

München - Was kann man am kommenden Wochenende unternehmen? Wir geben Ihnen jeden Freitag einige Tipps für Veranstaltungen oder Ausflugsziele am Wochenende. Auch für alle Faschingsmuffel lohnt sich am Wochenende ein Ausflug. Wir haben einige Tipps zusammengestellt:

Tipps für München am Wochenende: Flamenco-Fieber

In Ottobrunn (Kreis München) findet heute und am Wochenende ein Flamenco-Festival statt. Freitag und Samstag Abend treten ab 20 Uhr im Wolf-Ferrari-Haus Flamenco-Größen auf (Eintritt 32,50 Euro). Samstag und Sonntag finden tagsüber Workshops statt. Anmeldungen sind unter der Nummer 089/60 80 83 01 möglich.

Tipps für München am Wochenende: Poesie im Dialekt

Im Rahmen der Dialektwochen organisiert der Haimhauser KulturKreis am Samstag um 20 Uhr einen Poetry Slam. Beginn ist um 20 Uhr in der Kulturkneipe in Haimhausen (Kreis Dachau).

Legende auf der Bühne

Das Edigna-Spiel in Puch (Kreis Fürstenfeldbruck) bringt am Sonntag die Legende der seligen Edigna auf die Bühne. Sie war auf ihrer Flucht in Puch geblieben und wurde dort als Ratgeberin verehrt. Die Vorstellungen finden um 14 und 18.30 Uhr im Gemeinschaftshaus in Puch (Zur Kaisersäule 6) statt. Eintritt: 17 Euro.

Tipps für München am Wochenende: Tricks im Snowpark

Bergbahnen, Skischule und SC Miesbach veranstalten am Samstag einen Action-Tag im Skiparadies Sudelfeld. Die Teilnehmer zeigen von 13 bis 14 Uhr im Funpark ihre besten Tricks.

Zurück in die Zeit des Motown-Soul

München, Prinzregententheater, 20 Uhr: Die Hochzeiten von Detroit sind vorbei. Die Autostadt liegt krisengebeutelt da. Zu viel Konkurrenz weltweit, vor allem aus Japan. Das legendäre Plattenlabel Motown wurde 1959 in Detroit gegründet, kurz bevor der wirtschaftliche Niedergang begann. Berühmt wurde es durch seinen treibenden Soul und durch Künstler wie The Jackson Five, Diana Ross and The Supremes, Stevie Wonder, The Temptations, Marvin Gaye oder The Four Tops. 2005 wurde Motown von Universal geschluckt. An die vergangene goldene Ära des Labels erinnert heute die Show The Sound of Classic Motown. (Prinzregentenpl. 12, 58-81 €)

Prachtvolle exotische Blüten

Im Botanischen Garten in München (Menzinger Str. 65) zeigen das Winterklima liebende Gehölze ihre Pracht. Zu sehen sind u. a. Kamelien (Bild) und Azaleen. 9 bis 16.30 Uhr. 5,50 €.

Tipps für München am Wochenende: Hide Out

21 Uhr in München: Die Saxofonistin Carolyn Breuer ist eine feste Größe in der Münchner Jazzszene. Und nicht nur da. Nach ihrem Musikstudium lebte sie eine Zeit lang in New York, später wurde sie eine international gefragte Solistin. Eines ihrer neueren Projekte nennt sich Peace Rebel Radio. Gemeinsam mit Christian Sudendorf, Uli Lehmann und Gaststars geht’s hin und her zwischen Gospel und Blues, Rockabilly und Bluegrass, Jazz und Folk. (Volkartstraße 22)

Theater Viel Lärm um Nichts - Tipps für München am Wochenende

Theater Viel Lärm um Nichts in der Pasinger Fabrik, München, 20 Uhr: August August, August - der Name des Dramas von Pavel Kohout kann durchaus verwirren. Wie bitte, ist meist die erste Frage, die sich der Leser stellt. Doch mit ein bisschen Hintergrundinfo ergibt der dreifache August Sinn. Der Protagonist der 1967 uraufgeführten Zirkusparabel heißt August August und ist von Beruf Dummer August, also Clown. Der würde gerne einmal bei der Vorstellung die Nummer mit den Lipizzanern zeigen, doch die gehört dem Direktor. (August-Exter-Str. 1, Karten zu 26 €)

Tipps für München am Wochenende: Kabarett - Lach und Schieß

Lach und Schieß, 20 Uhr: Sigi Zimmerschied gehört zu den fleißigsten Kabarettisten. Bis weit in den März hinein läuft sein neues Programm Heil. Vom Koma zum Amok immer wieder in der Lach und Schieß. Darin feiert er grimassierend und politisch bitterböse seinen 65. Geburtstag. (Haimhauser-/Ecke Ursulastr. 9, 27 €)

mm