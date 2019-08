Wochenende in Bayern: Feste, Kino und Zeitreisen

Das Wochenende steht vor der Tür – und danach wartet dank des Feiertags schon eine kurze Woche. In den nächsten Tagen ist in Bayern einiges los – wir haben ein paar Ausflugstipps zusammengestellt.

Volksfest in Dachau

Für Volksfest-Begeisterte lohnt sich in den kommenden zehn Tagen ein Ausflug nach Dachau. Der Anstich und die Eröffnungen finden am Samstag um 12 Uhr statt, der große Kinderzug ist am Sonntag um 11 Uhr geplant. Bis Montag, 19. August, ist ein buntes Programm geboten. Das Dachauer Volksfest ist bekannt für seinen bundesweit niedrigsten Bierpreis. Dort kostet die Maß heuer 6,30 Euro.

Kino am Wörthsee

Auf dem Augustiner-Gelände am Wörthsee werden noch bis Donnerstag, 15. August, die besten Filme der Jahre 2018 und 2019 gezeigt. Das Programm ist unter www.fsff.de veröffentlicht. Die Vorführungen beginnen mit Einbruch der Dunkelheit etwa um 21 Uhr, Einlass ist um 20.15 Uhr. Gespielt wird bei jedem Wetter. Der Eintritt kostet acht Euro.

Historischer Markt

Ein mittelalterliches Spektakel findet ab heute auf dem Schongauer Festplatz an der Lechuferstraße statt. Zehn Tage lang wird dort beim Historischen Markt eine Zeitreise in die Vergangenheit geboten. Neben kulinarischen Angeboten werden Künstler, Tänzer, Musikanten und Handwerker für Unterhaltung sorgen. Der Theaterverein Treibhaus bringt außerdem das Stück „Die Henkerstochter und das Spiel des Todes“ auf die Bühne. Der Markt ist täglich von 12 bis 24 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Almtag an der Glentleiten

Das Freilichtmuseum Glentleiten in Großweil (Kreis Garmisch-Partenkirchen) nimmt am Sonntag eine der ältesten Kulturlandschaften Oberbayerns in den Fokus: die Almwirtschaft. Am Almtag dreht sich dort alles um das Leben von Sennerinnen, Hirten und Hütebuben. Es gibt Handwerksvorführungen, ein buntes Kinderprogramm, Musik und natürlich eine Almbrotzeit. Das ausführliche Programm ist auf der Internetseite des Museums veröffentlicht. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Bergseefest am Spitzingsee

Noch immer ist es ein kleiner Geheimtipp: das Bergseefest am Spitzingsee im Kreis Miesbach. Es findet an diesem Samstag ab 12 Uhr statt. Die Gäste werden unter anderem von den Goaßlschnalzern und den Schlierseer Trachtengruppen unterhalten. Außerdem gibt es ein Oldtimer-Traktorentreffen. Zum Abschluss ist ein Brillant-Feuerwerk geplant.

Wasserspiele im Schloss

Für Acht- bis Zehnjährige findet am Sonntag im Schloss Nymphenburg die Führung „Wasser marsch!“ statt. Neben Experimenten können sie auch an einem Workshop zu Wasserspielen und Gartenkunst im Schlosspark teilnehmen. Die Teilnahme kostet zwei Euro. Die Führung beginnt um 14 Uhr.

Schon ein Termin zum Vormerken für die kommende Woche. Am Feiertag am Donnerstag findet im Besucherpark des Flughafens München von 11 bis 17 Uhr ein Familienfest statt. Es gibt unter anderem einen Slackline-Workshop und Jongleure. Eine lange Wasserrutsche wird für Erfrischung sorgen. Bei einer Kids-Airport-Tour können die Gäste hinter die Kulissen des Flughafens blicken. Die Tour ist für Kinder kostenlos und kostet für Eltern fünf Euro. Die Rundfahrten starten halbstündlich ab 10.30 Uhr.

Im niederbayerischen Straubing beginnt am heutigen Freitag Bayerns zweitgrößtes Volksfest. Neben dem Vergnügungspark gibt ein eine Zirkusschule, ein Kasperltheater, eine Kinderdisco und einen Streichelzoo. mm