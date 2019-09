Tanzende Hunde, E-Rallye, Mondfest und eine Zeitreise 

Die Ferien sind zwar vorbei, trotzdem ist am Wochenende in Oberbayern einiges geboten. Wir haben ein paar Ausflugstipps für Sie zusammengestellt.

Thanning wie früher

Einen Einblick in das Leben früherer Zeiten gibt es in Thanning (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen). Der Ort feiert am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr sein 1250-jähriges Bestehen. Im Dorfkern sind rund 40 Stände aufgebaut, bei denen die Besucher Handwerkern über die Schulter schauen können. Es finden Kirchen-, Denkmal- und Biogasanlagenführungen statt. Außerdem werden Oldtimer präsentiert und in Ausstellungen ist allerhand über die Landwirtschaft und über Milch zu erfahren.

150 Jahre Feuerwehr

Seit 150 Jahren hilft die Dachauer Feuerwehr: Dieses Jubiläum wird auf der Ludwig-Thoma-Wiese in Dachau gefeiert. Am Samstag gibt es ab 10 Uhr eine Fahrzeugschau, Einsatzübungen, ein Kinderprogramm und abends ab 17 Uhr Bandauftritte. Sonntags geht es um 7.30 Uhr mit einem Frühschoppen los. Nach dem Festgottesdienst um 10 Uhr findet ein Festumzug mit nostalgischen Einsatzfahrzeugen durch die Altstadt statt. Auch eine Oldtimer-Schau ist geplant.

Die Bergwacht erleben

Die Bergwacht Schliersee (Kreis Miesbach) feiert am Sonntag „100 Jahre Bergrettung Schliersee“ mit einem Tag der offenen Tür. Bei der Rettungswache in der Bahnhofstraße gibt es Vorführungen und Ausstellungen.

Garchinger Herbsttage

Eine Gewerbeschau, eine Feuerwehr-Fahrzeugschau, ein Segway-Parcours – bei den Herbsttagen in Garching (Kreis München) ist am Samstag von 11 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr einiges geboten. Die Herbsttage finden in der Fußgängerzone und im Bürgerhaus (Bürgerplatz 9) statt.

Kinderflohmarkt

Bayerns größter Kinderflohmarkt findet am Sonntag von 13 bis 17 Uhr in Erding statt. Alle 230 Tischplätze an der Langen Zeile, der Landshuter Straße und auf dem Schrannenplatz sind bereits vergeben. Von 13 bis 18 Uhr sind zudem die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

„Friara und Heid“

„Friara und Heid“ heißt das Fest, das in der Gemeinde Fischbachau (Kreis Miesbach) im Ortsteil Hammer stattfindet. Am Samstag ab 12 Uhr sind auf auf dem Gelände der Firma Herbaria Kräuterparadies ein Markt und Vorführungen von Clowns und Filmtierstars geplant. Um 17 Uhr wird ein Insektenkrimi gezeigt (Eintritt frei). Um 20 Uhr spielt Schauspieler und Musiker Stephan Zinner (Eintritt 15 Euro). Am Sonntag ist um 10 Uhr an der Wolfseehalle (Wolfsee 2) ein Gottesdienst mit anschließenden Vorführungen der Trachtler und Musikkapellen geplant.

Hundetanz-Turnier

Tanzende Hunde sind am Sonntag ab 9 Uhr beim „Dogdance Turnier“ in der Mehrzweckhalle (Bahnhofstraße 12) in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (Kreis München) zu sehen. Gezeigt werden Choreographien in verschiedenen Wertungsklassen. Zuschauer sind willkommen, werden aber gebeten, keine Hunde mitzunehmen.

Brauereifest

Volkstanz, Goaßlschnalzer, Blasmusik, ein Narrhalla-Auftritt, Bierkistenklettern und einen Bobbycar-Parcours gibt es bei dem Brauereifest, das am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Bürgerplatz Oberschleißheim (Kreis München) stattfindet.

E-Mobilitäts-Rallye

„Tankst Du noch oder lädst Du schon?“ ist das Motto der eRUDA: An der Elektromobilitäts-Rallye nehmen mehr als 140 Elektrofahrzeuge teil. Start der Tour ist am Samstag um 10 Uhr an der Waitzinger Wiese in Landsberg am Lech. Dort gibt es von 10 bis 17 Uhr Informationen über Elektromobilität. Die Besucher können auch Probefahrten machen. Am Sonntag fahren die E-Autos um 10 Uhr ins LEW Technologiezentrum Königsbrunn (Kreis Augsburg), bevor um 15 Uhr in Landsberg die Rallye-Siegerehrung ist.

Japanisches Mondfest

Einen Einblick in die japanische Kultur gibt es am Samstag von 14.30 Uhr bis 21.30 Uhr beim Mondfest „Tsukimi no kai“ im Pfarrstadel Wessling (Kreis Starnberg). Es werden traditionelle japanische Gedichte vorgetragen. Außerdem treten Musikgruppen auf. Für die Besucher gibt es zudem etliche Mitmach-Aktionen. mm

