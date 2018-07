Wohnungsbrand in Raubling - Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Bei einem Wohnungsbrand in Raubling bei Rosenheim entstand nicht nur ein hoher Sachschaden, auch drei Personen wurden verletzt.

Raubling - Bei einem Brand in einem Wohnhaus im oberbayerischen Raubling bei Rosenheim sind drei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr habe das Feuer am späten Sonntagabend schnell unter Kontrolle gebracht, teilte die Polizei mit. Eine Bewohnerin musste aber mit Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch zwei Feuerwehrkräfte wurden verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 200 000 Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernommen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor, wie Rosenheim24* berichtet.

