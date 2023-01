Wolf-Land Bayern: Mindestens 26 Tiere leben im Freistaat – zum Ärger vieler Landwirte

Von: Thomas Eldersch

Immer mehr Wölfe sind in Bayern heimisch. © Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Die Wolfspopulation in Bayern nimmt zu. Immer mehr Tiere und sogar einige Rudel haben sich im Freistaat angesiedelt. Das führt häufig zu Problemen mit Bauern.

München – Immer wieder wird er auf Bayerns Straßen gesichtet: der Wolf. Für manche ist er ein Problemtier, für andere ein schützenswertes Wildtier. Wie man es auch sieht, die Population nimmt im Freistaat zu. Konfrontationen mit dem Rudeltier werden also wahrscheinlich häufiger. Und Angriffe auf Weidetiere könnten ebenfalls zunehmen.

Drei Wolfsrudel in Bayern – Tendenz steigend

Regelmäßig wird in Bayern überprüft und überwacht, wie viele Wölfe inzwischen heimisch sind. In einem sogenannten Monitoringjahr – vom 1. Mai bis zum 30. April des Folgejahres – werden Sichtungen der Tiere gesammelt und so die Population bestimmt. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) in Augsburg gab es im Monitoringjahr 2021/22 drei Rudel. Im Veldensteiner Forst, an der Grenze zwischen Oberfranken und der Oberpfalz, leben acht Tiere. Sechs Wölfe gibt es im Manteler Forst im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Ebenfalls sechs Wölfe gehören einem Rudel im Bayerischen Wald an der Grenze zu Tschechien an.

Kleinere Gruppen der Tiere leben beispielsweise auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz oder im unterfränkischen Wildflecken. Hier ist jeweils ein Wolfspaar gesichtet worden. Einzelne Tiere wurden bereits in den Allgäuer Alpen, in der Rhön an der Grenze zu Thüringen sowie im Altmühltal entdeckt. Möglicherweise ist allerdings die Wolfsdame aus dem Altmühltal nicht mehr alleine unterwegs. Im Herbst 2022 wurde immer häufiger ein männliches Tier in der Gegend fotografiert.

Video: Immer wieder werden Wölfe von Dashcams gefilmt

Angriffe von Wölfen auf Menschen sind sehr unwahrscheinlich

Seit 2006 weiß man, dass es wieder Wölfe in Bayern gibt. Ein Tier wurde damals bei Starnberg in Oberbayern überfahren. Es schien wohl aus einem Rudel aus dem Raum Nizza in Frankreich zu entstammen. Seit 2016 ist klar, dass auch die ersten Paare im Freistaat sesshaft geworden sind. Angriffe auf Menschen gab es bis zum heutigen Zeitpunkt nicht. Es scheint auch höchst unwahrscheinlich, dass es dazu kommt, da der Wolf als sehr menschenscheu gilt.

Anfang 2022 hatte in Oberbayern ein Wolf für Schlagzeilen gesorgt, der in Siedlungsnähe Schafe, Ziegen und Wildtiere gerissen oder verletzt hatte und danach von der Regierung von Oberbayern zum Abschuss freigegeben worden war. Umweltschutzverbände kritisierten die Maßnahme damals scharf. Das Tier mit dem genetischen Code GW2425m wurde dem LfU zufolge dann jedoch nicht erschossen, vielmehr wurde es in Tschechien überfahren aufgefunden – und zwar genau an dem Tag, an dem die Abschuss-Freigabe erfolgt war.

Landwirte erhalten für gerissene Tiere Ausgleichszahlungen

Ebenfalls auf deutliche Kritik von Naturschützern stieß im Herbst 2022 die Entscheidung der Staatsregierung, die ersten von rund 1400 Almen und Alpen in Bayern als „nicht zumutbar schützbar“ auszuweisen. Das bedeutet für Weidetierhalter in registrierten Wolfsgebieten, dass sie bei einem Übergriff durch einen Wolf auf ihr Vieh auch dann Ausgleichszahlungen erhalten können, wenn sie angesichts der alpinen Gegebenheiten keine Herdenschutzmaßnahmen getroffen haben.

Herdenschutzmaßnahmen werden in ausgewiesenen Wolfsgebieten staatlich gefördert. Im vergangenen Jahr habe der Freistaat rund fünf Millionen Euro für wolfsabweisende Maßnahmen – vor allem Zäune – ausgegeben, teilte das LfU mit. Es können aber zum Beispiel auch Herdenschutzhunde eingesetzt werden. (tel mit dpa)

