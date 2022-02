Vierter tödlicher Verkehrsunfall: Wieder Wolf in Bayern überfahren

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Wolf ist bei einem Unfall getötet worden (Symbolbild). © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk ++

Es ist der vierte tödliche Unfall in nicht mal einem Jahr: Erneut ist ein Wolf in Bayern bei einem Verkehrsunfall gestorben.

München - Es ist der vierte tödliche Unfall innerhalb eines Jahres: Erneut ist in Bayern ein Wolf überfahren worden. Das teilte das bayerische Landesamt für Umwelt mit. Demnach meldete die Verkehrspolizei Amberg am 30. Januar den Fund eines toten wolfsähnlichen Tieres auf der A6 bei Leuchtenberg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Nach den Ergebnissen der genetischen Analyse handelt es sich um einen weiblichen Jungwolf aus dem Veldensteiner Forst. Das Tier wird im Leibnitz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin untersucht. Dieses gilt als bundesweite Referenzstelle für die Untersuchung toter Wölfe. „Die standardisierten Untersuchungen beinhalten eine Computertomographie und Sektion des Tierkörpers sowie Auswertungen zur Histologie, Parasitologie, Virologie und Bakteriologie“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Vier Wölfe in Bayern durch Verkehrsunfälle gestorben

Im Monitoringjahr 2021/2022, das von Mai bis April geht, sind in Bayern bislang vier Wölfe durch einen Verkehrsunfall gestorben.

1. Dezember 2021 (Neustadt an der Waldnaab): Männlicher Wolf überfahren

5. Dezember 2021 (Landkreis Nürnberger Land): Weiblicher Jungwolf an Bahngleisen tot aufgefunden

13. Dezember 2021: Männlicher Wolf durch Verkehrsunfall getötet

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Bayerischer Bauernverband: Das Problemtier Wolf

Vier tote Wölfe in Bayern - „Problem-Wolf“ in Tschechien überfahren

Weiter teilt das bayerische Landesamt für Umwelt mit: „Wölfe können ebenso wie andere Wildtiere in Verkehrsunfälle verwickelt werden. Wie bei jedem Wildunfall ist die Polizei zu verständigen.“ Und: „In Bayern gibt es derzeit zehn Wolfsterritorien, mit vier Rudeln und sechs standortreuen Einzeltieren. Weiter können jederzeit einzelne Wölfe zu- oder durchwandern, sowohl aus dem Nordosten Deutschlands als auch aus dem Alpenbogen. Jungtiere wandern bei Geschlechtsreife weite Strecken auf der Suche nach einem eigenen Territorium.“

Erst kürzlich war ein Wolf in Tschechien überfahren worden. Zuvor hatte das Tier Menschen in Oberbayern lange in Atem gehalten. Er hatte mehrere Nutztiere gerissen. (kam)