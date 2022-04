Er ist wieder da: Wolf tappt in Fotofalle im Oberallgäu

Dieses Foto des Wolfs entstand im November. Die Aufnahmen wurden erst jetzt gesichtet. © Naturpark Nagelfluhkette E.V

Ein Wolf ist erneut im Oberallgäu gesichtet worden. Eine Wildkamera bei Balderschwang hat ihn fotografiert. Ist er ein alter Bekannter?

Balderschwang – Der Wolf wurde von einer Wildkamera im Naturpark Nagelfluhkette bei Balderschwang (Landkreis Oberallgäu) fotografiert. Noch ist unklar, ob es sich um dasselbe Tier handelt, das seit einigen Jahren immer wieder zwischen Oberallgäu und Vorarlberg gesichtet wird und den Namen „GW999m“ bekommen hat. Die Wahrscheinlichkeit sei groß, sagt der Naturpark-Leiter Rolf Eberhard gegenüber dem BR.

Wolf tappt in Fotofalle - Foto ist eine Überraschung

Der Wolf war bereits im November 2021 in die Fotofalle getappt. Erst vor Kurzem wurde die Aufnahme gesichtet, weil die Wildkamera in einem etwas abseits gelegenen Gebiet aufgebaut ist. Dass es sich wirklich um einen Wolf handelt, hat die entsprechende Fachstelle des Landesamts für Umweltschutz (LFU) bereits bestätigt. Gesichtet wurde der Wolf von den Rangern des Parks bisher nie. Das sei ein Zeichen dafür, dass das Tier sich seiner Natur entsprechend verhalte und scheu sei. Auch Meldungen über außergewöhnliche Risse habe es in der Region bisher nicht gegeben.

Wolf GW999m in den Allgäuer Alpen seit 2018 nachweislich unterwegs

Der Wolf GW999m (Grey Wolf, fortlaufende Nummer der LFU und „m“ für männlich) gehört in Bayern zu den elf standorttreuen Tieren, wie auf der Webseite des Landesamts für Umweltschutz beim Wildtiermanagement heißt. „Ein Wolf gilt als standorttreu, wenn dieser über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten nachgewiesen wird oder eine Reproduktion belegt ist.“ Das ist beim Wolf GW999m demnach der Fall. Es gibt Bildnachweise im Juli 2021. Der Nachweis eines männlichen Wolfs durch eine Genanalyse des Urins wurde zuvor im März erbracht. Weitere Genanlysen im Januar bis Mai 2020 konnten demnach eindeutig identifiziert werden. Schon im Jahr 2018 sei der Wolf in den Allgäuer Alpen und im Grenzgebiet Bregenzer Wald (Österreich) nachgewiesen worden.

Der Problem-Wolf aus Oberbayern ist tot: Kadaver in Tschechien gefunden. Der Wolf hielt die Menschen im südlichen Oberbayern lange in Atem. Vor allem die Landwirte wollten ihn tot sehen. Der Wolfsrüde mit der Bezeichnung GW2425m war nach mehreren Rissen zum Abschuss freigegeben.

Seit 2006 werden in Bayern immer wieder einzelne Wölfe nachgewiesen – in der Regel sind es jedoch durchziehende Jungtiere. Vor allem junge Rüden wandern auf der Suche nach einem eigenen Territorium sehr weite Strecken von täglich 50 bis 70 Kilometer oder mehr. Genetische Nachforschungen ergaben, laut LFU, dass ein junger Rüde, der 2006 bei Starnberg überfahren wurde, aus einem Rudel nahe Nizza stammte.

Standorttreue Wölfe gibt es in der Grenzregion Bayerischer Wald – Böhmerwald, auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr, im Veldensteiner Forst sowie in der Rhön. (mm/ml)