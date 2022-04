„Es ist kaum zu fassen“: Trauer um Ex-Bundesliga-Basketballer

Von: Katarina Amtmann

Trauer um Wolfgang Goppert. © IMAGO / Panthermedia

Wolfgang Goppert ist tot: Der Ex-Bundesliga-Basketballer starb völlig überraschend im Alter von 61 Jahren. Das teilte der TSV Breitengüßbach mit.

Bamberg - Trauer um einen Ex-Bundesliga-Basketballer: Wolfgang Goppert ist tot. Das teilte der TSV Breitengüßbach vor zwei Tagen auf Facebook mit. „Er verstarb für uns alle plötzlich und völlig überraschend am 30.03.2022 im Alter von nur 61 Jahren.“

Wolfgang Goppert gestorben: Trauer um Ex-Bundesliga-Basketballer

„Wolfgang spielte nach seiner Bundesliga-Karriere beim 1. FC Bamberg noch höherklassig beim FC Baunach, ehe der Weg zu seinem TSV Breitengüßbach führte, wo er auch in dieser Saison noch das gelbschwarze Trikot trug“, so der TSV auf Facebook. Goppert habe maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass sich die Breitengüßbacher Basketballer jahrelang erfolgreich in der zweiten Basketball-Bundesliga etablierten.

Ex-Bundesliga-Basketballer gestorben: TSV trauert um Wolfgang Goppert

In den Senioren-Mannschaften des TSV wurde er noch mehrmals deutscher Meister. „Sein Wurf galt jahrelang als unblockbar“, heißt es in dem Facebook-Post weiter. Dazu wurde ein Bild geteilt, das Goppert zusammen mit seinem Team bei der Ü50 deutschen Meisterschaft im Jahr 2017 zeigt.

Goppert engagierte sich zusätzlich zu seiner Spielerkarriere viele Jahre als Trainer von Jugend- und Herrenteams sowie bis zuletzt auch als Schiedsrichter. „Wir verlieren mit Wolfgang einen langjährigen Mitspieler, Trainer, Schiedsrichter und vor allem Freund“, ist in der Stellungnahme weiterzulesen. „Wir werden ihn sehr vermissen, aber nie vergessen. Danke für alles!“

Trauer um Basketballer Wolfgang Goppert: „Es ist nicht zu fassen“

Auch in den Kommentaren zeigt sich Bestürzung: „Es ist nicht zu fassen“, schreibt jemand. „Ich habe mit ihm trainiert und ihn bewundert“, äußert sich ein Wegfährte zum Tod Gopperts. (kam)

