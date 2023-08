Tödlicher Unfall auf der A9: Einsatzkräfte suchen mit Drohne nach weiteren Opfern

Von: Adriano D'Adamo

Ein Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und starb noch an der Unfallstelle. Die Einsatzkräfte suchten mit einer Drohne nach weiteren Opfern.

Schweitenkirchen – Auf der A9 bei Schweitenkirchen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der Fahrer des Autos verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und durchbrach eine Leitplanke. Er prallte gegen einen Betonsockel und flog 20 Meter in ein Maisfeld. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch bevor die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen.

Die Einsatzkräfte fanden den Fahrer eingeklemmt in seinem Auto vor. © vifogra / Schmelzer

Kindersitz im Wrack gefunden: Einsatzkräfte suchen mit Drohne im Maisfeld

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen (6. August) auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Pfaffenhofen an der Ilm und dem Autobahndreieck Holledau in Fahrtrichtung Nürnberg. Die Einsatzkräfte fanden den 33-jährigen Fahrer tot in dem Autowrack eingeklemmt. Dabei bemerkten sie, dass sich auf der Rückbank ein Kindersitz befand. „Da ist natürlich die Situation noch mal ein bisschen anders“, erklärt der Feuerwehrkommandant Florian Breko gegenüber Vifogra, weil kleinere Personen wesentlich schwerer zu finden sind.

Die Einsatzkräfte konnten Entwarnung geben. Sie untersuchten das Fahrzeug und das Maisfeld mit einer Wärmebilddrohne. Dabei konnten sie keine weiteren Personen finden, die in dem Unfall involviert waren. Laut unbeteiligten Zeugen versuchte der Fahrer in einer Kurve einen anderen Autofahrer zu überholen, berichtet Vifogra. Beim Überholmanöver fuhr er über alle drei Fahrstreifen hinweg und kam dabei von der Fahrbahn ab, was in dem tödlichen Unfall resultierte.

