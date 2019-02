Transporter kippt auf Autobahn um - und löst fatale Kettenreaktion aus

Ein Unfall mit mehreren Lastwagen hat sich auf der A3 zwischen Rottendorf und Würzburg ereignet. Dort ist die Autobahn weiterhin gesperrt.

Update 19.45 Uhr: Am Nachmittag waren auf Höhe der Anschlussstelle Rottendorf mehrere Fahrzeuge auf einander aufgefahren. Darin verwickelt waren neben einem Pkw drei Sattelzüge und ein Autotransporter. Dessen Fahrer hatte nach ersten Ermittlungen beim Wechsel von der rechten auf die mittlere Spur zunächst einen auf der linken Spur fahrenden Pkw berührt, worauf dieser in die Mittelleitplanke schleuderte. Der Transporter prallte anschließend noch gegen weitere Fahrzeuge und kippte schließlich auf die Seite.

Die Autobahn in Richtung Frankfurt musste komplett gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei sollte die Sperrung voraussichtlich noch bis in den späten Montagabend aufrechterhalten bleiben.

Erstmeldung

Würzburg - Auf der Autobahn 3 sind am Montagnachmittag mehrere Lastwagen in einen Unfall verwickelt worden, ein Autotransporter war laut Polizei umgekippt und lag quer auf der Fahrbahn. Für die Bergungsarbeiten wurde die Autobahn zwischen Rottendorf (Landkreis Würzburg) und Würzburg in Richtung Frankfurt für zunächst unbestimmte Zeit voll gesperrt. Zu verletzten Personen und der Unfallursache war zunächst nichts bekannt.

